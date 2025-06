Arnautovic ancora in Serie A: innesto per la Champions

Marko Arnautovic dopo la fine della sua esperienza all’Inter per la scadenza del contratto può seriamente restare in Serie A. Una big può seriamente puntare su di lui per riuscire a raggiungere il traguardo della UEFA Champions League.

Il potenziale di questo centravanti è sotto gli occhi di tutti da tanti anni ormai. Ad inizio carriera, quando è approdato all’Inter, era troppo giovane e non era ancora il professionista esemplare che è diventato poi nel tempo. Ha avuto, però, la possibilità di riscattarsi in tarda età. Prima con la fiducia che gli ha concesso il Bologna riportandolo in Serie A. Poi tornando per due anni proprio in nerazzurro, dimostrando, al netto dei problemi fisici inevitabili dal momento che non è più giovanissimo, per usare un eufemismo.

A 36 anni, infatti, va ovviamente gestito dal punto di vista fisico ma non ha nessuna intenzione di lasciare il grande calcio. Dopo che per due anni e poco più è stato in Cina, nelle sue idee c’è probabilmente la voglia e la volontà di restare in Europa. In tal senso, per Marko Arnautovic arriva adesso una svolta non di poco conto, dal momento che c’è una big italiana che sta facendo sul serio per assicurarsene le prestazioni. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso dal momento che sono significative.

Arnautovic ancora in Serie A: colpo di scena nel suo futuro, le ultime

L’austriaco, come detto, non ha nessuna intenzione di andare a svernare altrove e lontano dai grandi lidi del calcio internazionale. Ed attenzione alle ultime notizie da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato da FantaMaster, infatti, la Roma è alla ricerca di un nuovo bomber da andare ad affiancare a Dovbyk, che ovviamente non può giocarle tutte. Si tratta di un profilo, quello di Arnautovic, che piacerebbe a Gian Piero Gasperini, che ha sempre apprezzato calciatori con queste caratteristiche.

Da questo punto di vista si attendono sviluppi, ma sarebbe per la Roma un profilo ideale per tanti motivi. A partire dalle sue qualità, ovviamente, come sempre accade da questo punto di vista, ma anche per ragioni economiche, dal momento che può essere tesserato a parametro zero. Inoltre, con Dovbyk che è molto giovane, può fargli ancora da chioccia, dandogli dei consigli preziosi che possono aiutarlo a crescere ed anche a gestire le critiche. Insomma, attenzione allo sbarco in Capitale di Marko Arnautovic.