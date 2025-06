De Rossi di nuovo in panchina: la scommessa in Italia

Daniele De Rossi, dopo la parentesi poco fortunata alla guida della Roma, è pronto a tornare nuovamente in panchina. C’è un club italiano, in tal senso, che è pronto a puntare in maniera decisa su di lui ed a scommettere sulle sue qualità.

Come è noto, per gli allenatori la situazione è sempre fortemente instabile. Soprattutto in Italia. Ne sa più di qualcosa, come si suole dire, Daniele De Rossi. Arrivato alla Roma a furor di popolo praticamente dopo l’addio improvviso a José Mourinho, si era guadagnato la fiducia sul campo. Al punto che i Friedkin gli avevano anche fatto sottoscrivere un rinnovo contrattuale. Nonostante questo, però, in questa stagione alle prime difficoltà è stato abbandonato ed esonerato. Dando poi il via al baratro in cui è sprofondata la Roma prima che Ranieri riuscisse a tirarla fuori.

Un allenatore al quale tutti gli addetti ai lavori danno un grande credito, dal momento che ha idee molto interessanti. Che, però, fino a questo momento, non ha mai avuto tempo e modo di mettere in atto. Adesso un altro club italiano è pronto a fiondarsi su di lui ed a scommettere, per così dire, su quelle che sono le sue qualità e le sue conoscenze tecniche e tattiche. Si tratta di una occasione che non si lascerebbe sfuggire probabilmente e che può essere la chance per il rilancio della sua breve carriera fino a questo momento.

De Rossi di nuovo in panchina: colpo di scena nel suo futuro

Come sempre quando si punta su un allenatore c’è sempre un margine di rischio da contemplare e di imprevedibilità. Da questo punto di vista, quando si tratta ancor di più di un giovane vale questo discorso. In tal senso, attenzione alle ultime che arrivano su questo fronte. Stando a quanto raccontato da AsRomaLive, infatti, Daniele De Rossi sarebbe finito nel mirino della Sampdoria in maniera seria e concreta. Si tratta di un club importante ed ambizioso, per quanto in grande difficoltà per il momento.

Con la permanenza in Serie B nel testa a testa contro la Salernitana, la Sampdoria per la prossima stagione, consapevole del fatto che è una squadra con qualità al suo interno, vuole rialzare la testa e vuole puntare alla promozione in Serie A. Proprio per questo motivo per Daniele De Rossi si tratterebbe di una grande chance. Anche perché sarebbe difficile fare peggio di quanto si è visto in questa stagione. Si attendono sviluppi, ma ora con la salvezza della Samp si tratta di una pista davvero concreta.