Zirkzee in Serie A: intreccio con la Juve

L’attaccante olandese potrebbe approdare nel nostro campionato visto che lo United avrebbe praticamente trovato il suo sostituto

Sono giorni fondamentali per capire come il calciomercato potrà svilupparti nelle prossime settimane. Fra i calciatori valutati dai diversi club c’è anche quello di Joshua Zirkzee. L’olandese non rientra assolutamente nei piani del Manchester United e ci sono delle novità importanti in questo senso. Ci potrebbe essere un intreccio con i bianconeri e non ci resta che attendere i prossimi giorni per le certezze.

Naturalmente il calciomercato si sbloccherà subito dopo il Mondiale per Club e in quel caso Zirkzee potrebbe rientrare in un giro di attaccanti molto interessante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e alla fine chi la potrebbe spuntare in una vicenda che è destinata a tenere banco ancora per diverso tempo.

Calciomercato: Zirkzee ritorna in Serie A, i dettagli

Il futuro di Zirkzee è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime settimane Hojlund ha scalvato l’olandese nella gerarchie delle uscite del Manchester United. Ma presto l’olandese potrebbe ritornare nel mirino di una big e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Secondo le informazioni di Tutto Juve, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare un tentativo per Kolo Muani. Il francese dovrebbe essere riscattato dalla Juventus durante il prossimo calciomercato, ma, fino a quando non c’è la fumata bianca, tutto può succedere. E, in caso di una mancata conferma, non è da escludere che Comolli possa andare proprio su Zirkzee per andare a chiudere una operazione importante e regalarsi un bomber di assoluto livello come l’ex Bologna.

Il valzer degli attaccanti per il momento deve ancora iniziare. Il Mondiale per Club sta rallentando il calciomercato e quindi bisognerà aspettare le prossime settimane per capire meglio come si evolverà la situazione. La Juventus punta forte sulla conferma di Kolo Muani, ma l’interesse di diverse big come il Manchester United potrebbero cambiare il quadro. Da capire se i bianconeri torneranno con forza su Zirkzee per rinforzare l’attacco in caso di una mancata conferma del transalpino. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.