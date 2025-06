Napoli, altri due rinforzi per Conte: firme ad un passo

Il Napoli non si ferma e dopo De Bruyne e Marianucci si avvicina un altro doppio colpo che può essere molto interessante. Si tratta di due profili perfetti per Antonio Conte ed a quanto pare il loro arrivo sorprendentemente è molto vicino.

Fino a questo momento, per il secondo anno di fila, gli azzurri stanno facendo i conti in sede di calciomercato con la grana rappresentata dal caso Osimhen. Si tratta di un qualcosa non di poco conto, dal momento che il progetto del Napoli avrebbe bisogno come del pane dei 75 milioni di euro che entrerebbero nelle casse dalla cessione del nigeriano. In questo modo, infatti, si avrebbero nuove risorse da poter investire per poter tenere la squadra ad alti livelli e puntare ad alzare ancora di più l’asticella dopo lo Scudetto di questa stagione.

Da questo punto di vista la garanzia assoluta risponde ovviamente al nome di Antonio Conte, fenomenale nel non far abbassare la concentrazione ai suoi. In tal senso, però, ci sono delle importanti novità da segnalare. Il Napoli, infatti, si sta avvicinando ad un doppio colpo da consegnare nelle mani del tecnico ex Juventus e Chelsea, tra le altre, dal momento che le firme sono ormai vicine. E si tratterebbe di un duplice innesto davvero non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Doppio rinforzo in arrivo per il Napoli: le ultime su queste due piste

Come è evidente, il Napoli si sta muovendo tanto in sede di calciomercato dal momento che la rosa va allungata per affrontare in maniera adeguata due competizioni come la Serie A e la Champions League, senza dimenticare la Coppa Italia ovviamente. In tal senso, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri si stanno muovendo in maniera concreta, nonostante le smentite che sono arrivate negli ultimi giorni, per Juanlu del Siviglia, terzino di alto profilo e davvero molto interessante. Ma non è tutto.

Se lo spagnolo è vicino, c’è un altro profilo che probabilmente lo è ancora di più. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca. Sempre secondo il medesimo quotidiano, infatti, si è sbloccata la situazione che riguarda il bomber che, in tal senso, può essere il profilo perfetto per andare a collocarsi alle spalle di Romelu Lukaku, alternandosi con lui. Mentre Juanlu sarebbe una più che valida alternativa a capitan Giovanni Di Lorenzo. Si tratta di due piste di altissimo profilo per Conte. In entrambi i casi c’è il sì dei calciatori. E si tratta di una ottima base di partenza.