Calciomercato, Gundogan come De Bruyne: blitz in Serie A

Gundogan è pronto a cambiare aria dopo gli anni d’oro con il Manchester City. Ecco il nuovo affare in Serie A: l’occasione da cogliere al volo

Il centrocampista tedesco di Pep Guardiola non vede l’ora di accettare una nuova avventura. Sono stati anni stupendi con l’allenatore spagnolo trionfando anche in Champions League. Una voglia immensa di mettersi al servizio anche dei più giovani: le big della Serie A potrebbero farci più di un pensierino.

Ilkay Gundogan è pronto a dire addio al Manchester City. Dopo aver perso Kevin De Bruyne a parametro zero, volato poi al Napoli, il centrocampista tedesco potrebbe così giocare altrove nella prossima stagione. Sono stati anni ricchi di successi con Pep Guardiola, ma prima o poi anche le cose belle finiscono. Novità interessanti per conoscere così la sua decisione: nel frattempo Gundogan ha iniziato anche a studiare anche da allenatore per essere subito pronto per una nuova carriera.

Calciomercato, occasione Gundogan in Italia: lo manda Guardiola

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Ilkay Gundogan ha un contratto con il Manchester City fino al 2027. Milan e Juventus sono alla ricerca di validi centrocampisti, ma per il portale Fanatik il tedesco avrebbe già l’accordo con il Galatasaray. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla decisione definitiva.

Saranno giorni intensi per conoscere così la sua prossima destinazione. Le big italiane sono sempre molto attive per mettere a segno colpi interessanti di caratura internazionale: tutto si deciderà nelle prossime settimane. Gundogan, classe 1990, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma potrebbe essere la ciliegina sulla torta in Serie A.

Un’occasione da cogliere al volo per iniziare alla grande già la prossima stagione: l’unico ostacolo è rappresentato dal suo ingaggio esoso dopo aver dimostrato di essere al top per tanti anni.