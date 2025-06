Maxi offerta per McTominay, colpo di scena: il giocatore ha deciso

Nel futuro di Scott McTominay, centrocampista e calciatore centrale nella vittoria del Napoli del quarto Scudetto, arriva un colpo di scena. C’è la maxi offerta per lui ed arriva anche la sua decisione che lascia davvero tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime.

Siamo al cospetto di quello che è stato, senza ombra di dubbio, il calciatore più decisivo dell’ultima Serie A. Ha avuto un impatto nel Napoli di Antonio Conte davvero impressionante, cambiando radicalmente il modo di attaccare di quella squadra e portando in dote tutto quello che serviva. Sicuramente i gol, ma anche una capacità senza eguali in fase di interdizione e delle letture tattiche di altissimo profilo. Oltre a rappresentare la principale contraerea, insieme a Zambo Anguissa, della linea mediana azzurra.

Scott McTominay è stato preso per circa 30 milioni di euro dal Manchester United e sin da subito ha consentito ad Antonio Conte di abbandonare il 3-4-2-1 e di passare al 4-3-3. Mossa decisiva a sua volta per l’andamento del campionato. In tal senso, però, arrivano notizie che fanno tremare i polsi ai supporter azzurri. A quanto pare, infatti, per McTominay arriva una offerta da capogiro che rappresenta un colpo di scena del tutto inatteso. Ed andiamo a vedere qual è la decisione del numero 8 del Napoli a riguardo, augurando a tutti una buona lettura.

Napoli, maxi offerta per McTominay: che cosa sta per succere?

Dopo una stagione di questo tipo, condita da 12 gol e 6 assist, senza dimenticare lo straordinario lavoro in fase difensiva, era inevitabile che suonassero per lui delle sirene di mercato. L’amore che ha sviluppato in pochissimo tempo l’ex Manchester United per gli azzurri è, però, fortissimo. Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà, per Scott McTominay è arrivato un sondaggio da parte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. L’ha visto come rivale a lungo e ne ha pagato le conseguenze ed ora vorrebbe averlo alle sue dipendenze.

A quanto pare, però, Inzaghi dovrà cercare altrove un incursore per la sua squadra. Scott McTominay, infatti, ha chiuso anzitempo questa strada e non ne ha voluto neanche parlare, dal momento che vuole restare a Napoli e non ci sono cifre, a quanto pare, che possano fargli cambiare idea. Un qualcosa di fondamentale per tutto il progetto di Antonio Conte, che acquisisce sempre più peso e spessore giorno dopo giorno.