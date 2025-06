Svolta Immobile: ritorna in Serie A, Milan anticipato

L’avventura dell’attaccante in Turchia sembra essere ormai finita. Per lui si avvicina il ritorno nel nostro campionato: una big ci prova

Ciro Immobile è pronto a dire addio al Besiktas. Dopo una stagione importante, l’attaccante campano potrebbe presto fare il suo ritorno nel nostro campionato. Si è parlato tanto di Milan, ma, secondo le informazioni del Corriere dello Sport, ci potrebbe un’altra squadra che è pronta a fare un tentativo per il giocatore. Si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma il direttore sportivo ha intenzione comunque di provarci per capire la fattibilità dell’operazione.

Per Immobile la strada del ritorno in Serie A è assolutamente fattibile anche se per adesso non si è ancora entrati nel vivo della trattativa. Vedremo se alla fine sarà possibile chiudere una operazione simile durante il calciomercato estivo oppure l’attaccante campano andrà su altre squadre. Di certo Immobile starebbe ragionando e spingendo su una nuova esperienza in Italia per chiudere al meglio la carriera.

Immobile in Serie A: ecco con chi firma

Immobile vuole il ritorno in Serie A e spinge per trovare la soluzione giusta per la sua carriera. Si è parlato tanto della possibilità di un Milan come destinazione finale dell’attaccante campano vista la presenza di Tare. Ma non è da escludere che si possa optare per una soluzione differente visto l’ottimo rapporto con il direttore sportivo.

Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe individuato in Immobile il giusto rinforzo per l’attacco nel prossimo calciomercato. Per adesso si tratta di una indiscrezione che dovrà delle trovare delle conferme. Sartori lo conosce bene da tempo e il loro rapporto potrebbe facilitare una operazione simile. E anche la presenza di giocare in Europa rappresenta un vantaggio nella corsa all’attaccante campano e quindi vedremo come si svilupperà la situazione.

Di certo per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Immobile non ha alcuna fretta di scegliere e vuole attendere le prossime settimane di calciomercato prima di sciogliere i dubbi. Il Bologna è una soluzione da tenere in considerazione soprattutto per il rapporto con Sartori e la presenza di Italiano è un’arma in più da utilizzare. Il Milan resta in corsa e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio come si potrà sviluppare la situazione Immobile.