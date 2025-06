Napoli, nel mirino il polacco: nome nuovo per Conte

Il Napoli continua a cercare dei rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte ed in tal senso nel mirino stavolta ci finisce il polacco. Si tratta di un profilo che può essere perfetto per il progetto tecnico e tattico degli azzurri.

Sono tante le operazioni che gli azzurri stanno provando a portare avanti, con Giovanni Manna che in questo sa essere davvero fenomenale. Trattare più calciatori contemporaneamente per poi affondare il colpo nel momento in cui si decide di rompere gli indugi con un profilo. In tal senso, sono vari i reparti ad avere le attenzioni di Antonio Conte ed in generale di tutta l’aria sportiva. A partire dalla porta fino ad arrivare all’attacco, passando anche per la difesa ed il centrocampo. Insomma, la rosa non è ancora completa e servono ulteriori innesti.

La squadra ha bisogno di più profili per i tanti impegni che ci sono all’orizzonte, visto che la prossima stagione sarà più densa rispetto a quella che si è appena conclusa. Adesso emerge un nome nuovo per il reparto di centrocampo che può essere perfetto per il progetto del Napoli. Può arrivare direttamente dalla Polonia e potrebbe portare alla linea mediana di Antonio Conte delle caratteristiche molto specifiche e potenzialmente estremamente utili. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nome nuovo per la linea mediana dalla Polonia: le ultime notizie

Il centrocampo è un reparto estremamente delicato e che è stato fondamentale l’anno scorso. Basti pensare all’apporto in zona gol che hanno dato Scott McTominay in primis ma anche Zambo Anguissa. In tal senso, con De Bruyne che si è aggiunto, Antonio Conte ama calciatori capaci di poter aggredire lo spazio e di attaccare la profondità. Adesso emerge un nome nuovo perfetto in tal senso. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli ha messo nel mirino Sebastian Szymanski.

Centrocampista polacco classe 1999, è attualmente in forza al Fenerbahce di José Mourinho, per il quale si tratta di un calciatore centrale ed imprescindibile. Si tratta di un trequartista o una mezzala di inserimento che può rappresentare una valida alternativa a De Bruyne o a McTominay. Ha un valore di mercato che si aggira sui 20 milioni di euro.

Nella sua ultima stagione, ha collezionato 53 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno 7 gol e fornendo 9 assist per i compagni, a conferma di quanto sia prezioso. Il Napoli ci pensa e valuta se affondare il colpo. Attenzione alla concorrenza anche di Lazio e Fiorentina.