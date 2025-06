Calciomercato, arriva l’attaccante cileno: firma in Serie A

Novità importanti in Serie A per l’arrivo dell’esterno offensivo cileno: spunta la nuova mossa vincente in vista della prossima stagione, l’affare decisivo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare a chiudere per l’ennesima operazione proveniente dal Cile. Due club di Serie A sono sulle tracce di un attaccante del Colo Colo che è pronto a sbarcare nel campionato italiano: ecco il nuovo intreccio in vista della prossima stagione.

Saranno giorni intensi in Serie A per chiudere nuove operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo intreccio decisivo sul fronte calciomercato con una nuova idea proveniente dal Cile: ecco la novità assoluta per sognare in grande. I club italiani sono al lavoro per puntellare le rispettive rose a disposizione per mettere a segno affari a sorpresa: il nuovo colpo sudamericano per innalzare il tasso tecnico per l’attacco.

Calciomercato, spunta l’affare dal Cile: la mossa vincente in Italia

Scopriamo subito i nuovi dettagli per la futura operazione di mercato proveniente dal Cile. Ecco l’innesto di qualità per continuare a sognare in grande: dirà addio al Colo Colo per sbarcare subito in Europa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, due club di Serie A hanno mostrato interesse per l’attaccante esterno del Colo Colo, Lucas Cepeda, classe 2002 che è pronto a sbarcare nel campionato italiano. Ci sono stati già i primi contatti con il suo agente Fernando Felicevich per chiudere l’operazione: Roma e Milan sono alla ricerca di attaccanti validi per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose.

Anche Udinese e Bologna hanno monitorato le sue caratteristiche negli ultimi mesi: il club cileno sarà costretto a vendere i suoi gioielli per problemi finanziari. Con una proposta importante l’attaccante cileno è pronto a sbarcare in Europa per iniziare una nuova avventura nel calcio italiano.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca. Il club cileno cercherà di massimizzare dalla sua cessione, ma ora le big italiane sono pronte ad accoglierlo in Serie A. Cepeda è voglioso di vivere una nuova esperienza nel calcio europeo per prendere una decisione definitiva per il suo futuro. Un profilo poco conosciuto in Europa, ma che è pronto a stupire tutti gli addetti ai lavori italiani: ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa dal Cile per puntare sempre più in alto.