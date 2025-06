Serie A, Ederson nuovo innesto: firma per 65 milioni

In Serie A una big sta affondando il colpo in maniera importante per Ederson, che potrebbe dunque seriamente lasciare l’Atalanta per provare una nuova esperienza. Servono 65 milioni di euro per ottenere il via libera definitivo.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno dei giocatori più decisivi di tutto il panorama calcistico italiano. La Salernitana prima e l’Atalanta poi ne hanno cambiato in maniera radicale la traiettoria. Prima portandolo nel grande calcio e poi mettendolo nelle condizioni di alzare drasticamente il livello delle proprie prestazioni. In tal senso, lo spostamento in mediana, partendo da una posizione di trequartista, è stato fondamentale e sono arrivati i risultati che adesso sono sotto gli occhi di tutti. Possibili soprattutto per le sue straordinarie doti atletiche.

Il suo nome è stato accostato soprattutto a club sauditi e di Premier League, ma ovviamente ci sono tanti estimatori anche in Serie A ed in Liga spagnola. Un profilo di questo tipo, infatti, per le sue caratteristiche, farebbe comodo praticamente a qualunque allenatore e da questo punto di vista c’è da registrare una importante svolta nel suo futuro non di poco conto. Un club italiano fa sul serio per lui e per prenderlo servono per 65 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Colpo Ederson in Serie A: cifre e dettagli di questa operazione

Il suo valore di mercato è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni e non può essere di certo un caso. Ovviamente, poi, alle sue qualità si aggiunge anche il fatto che storicamente l’Atalanta è sempre una bottega cara. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juventus adesso è pronta a tornare con interesse sulle tracce di Ederson, dal momento che la strada per Sandro Tonali non è percorribile. Bisogna, però, ovviamente, trovare un modo per abbassare le richieste della Dea, che parte da 65 milioni.

I rapporti tra i due club, nonostante le tensioni legate al caso Koopmeiners di un anno fa, sono buoni e questo potrebbe agevolare l’operazione. Il grande problema, però, resta uno. L’Atalanta, nel momento in cui fa una valutazione di un certo tipo per un calciatore, difficilmente la abbassa. In tal senso, Comolli e tutto il mondo Juventus sono avvisati: se per davvero si vuole rendere Ederson un obiettivo, bisognerà faticare e lottare ancora a lungo con una brutta gatta da pelare.