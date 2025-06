Insigne torna in Serie A: colpo di scena e firma

Lorenzo Insigne potrebbe seriamente porre la parola fine alla sua esperienza in Canada e far ritorno in Serie A. Arriva da questo punto di vista un importante colpo di scena con un progetto particolarmente ambizioso. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale davvero di altissimo profilo. E’ un classe 1991, quindi ormai ha superato la sua fase migliore, ma resta un profilo dalla classe del tutto fuori dal comune. In Canada, però, al Toronto, le cose non sono andate per il verso giusto, dal momento che ha sofferto ad ambientarsi in un contesto diverso rispetto a quello di Napoli e spesso ostile e troppo duro nei suoi confronti. Non a caso per un lungo periodo è stato anche ai margini in generale di questo progetto.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, si è sempre vociferato di un ritorno in Serie A. Ovviamente il sogno è rappresentato dal Napoli, dove però ci sono altre idee da questo punto di vista. Il patron Aurelio De Laurentiis ha sempre dimostrato di gradire poco i cosiddetti cavalli di ritorno. In tal senso, però, c’è un’altra destinazione che sarebbe a dir poco suggestiva ed allo stesso romantica. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e gli incastri che possono mettere la strada in discesa.

Insigne di nuovo in Serie A: ecco dove ed in quale caso

Ci sono due piazze in cui Lorenzo Insigne è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli. Sicuramente al Napoli, ma anche al Pescara, dove da ragazzo ha lasciato tutti di stucco in Serie B ai tempi di Zeman, con Immobile e Verratti compagni di avventura. In tal senso, come sottolineato da SerieANews, in un sondaggio i tifosi hanno votato in massa per un ritorno dello stesso Insigne in Abruzzo. Fantacalcio? Non necessariamente. Andiamo a vedere come questa pista si può infiammare.

Come è noto, infatti, il Pescara è appena tornato in Serie B e, come sottolineato dal portale, se le cose dovessero andare particolarmente bene in questa stagione e si dovesse centrare la qualificazione in Serie A, allora rivedere Insigne in biancoazzurro non sarebbe più così impossibile. Sarebbe un modo, quello di tornare nel posto in cui si è affermato, di chiudere il cerchio della propria parabola calcistica. Insomma, al momento è una suggestione, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di differente tra 12 mesi circa. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.