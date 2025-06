Hanno scelto Cannavaro: sarà lui il nuovo allenatore

Dopo l’esperienza alla Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro potrebbe rilanciarsi in un’altra realtà storica e blasonata.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex campione del Mondo sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di una grande d’Europa, intenzionata a ripartire da un profilo internazionale che possa aprire un vero e proprio ciclo vincente. Al momento è prematuro parlare di fumata bianca, ma la sensazione è che da qui ai prossimi giorni le parti possano riaggiornarsi per trovare la quadra definitiva su un accordo che non sembrerebbe in discussione, anche perché lo stesso Cannavaro si sarebbe già detto disposto ad accettare questa destinazione.

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Fabio Cannavaro, fermo dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria. Nel corso di queste settimane il Pallone d’Oro 2006 è stato accostato con insistenza a diverse squadre di Serie A, ma la sensazione è che il suo futuro non sarà in Italia neanche nella prossima stagione.

Cannavaro è infatti il nome in cima alla lista dei desideri di una grande d’Europa, che per anticipare la concorrenza si sarebbe già cominciata a muovere entrando in contatto con l’entourage dell’allenatore. La voglia di tornare in gioco è tanta, ed è per questo che l’ex Dinamo e Udinese avrebbe già aperto alla possibilità di questo trasferimento, anche perché si tratta comunque di un’opportunità importante che potrebbe svoltare una volta e per tutte la sua carriera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Fabio Cannavaro nella prossima stagione potrebbe guidare il CSKA di Mosca, alla ricerca di un profilo di caratura internazionale con il quale ripartire dopo il fallimento della passata stagione, che ha visto la formazione rossoblù terminare terza in classifica a quasi 10 punti dal Krasnodar campione di Russia.

Tra il CSKA Mosca e Cannavaro c’è di mezzo però la Serie A, la preferenza e priorità assoluta del tecnico italiano. Se si dovesse fare avanti una squadra come il Parma è difficile pensare che il Pallone del Mondo 2006 possa accettare la destinazione russa, ma molto dipenderà ovviamente non solo dall’offerta economica ma anche da quella progettuale, fattore tutt’altro che da sottovalutare nella scelta finale dell’allenatore. Staremo a vedere.