Giampaolo torna subito in Serie A: panchina a sorpresa per lui

Marco Giampaolo può tornare in maniera istantanea in Serie A. Si tratta di una pista inattesa per lui, pronto a tornare in pista dopo la deludente separazione con il Lecce arrivata subito dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata.

Siamo al cospetto di un allenatore che è stato sempre estremamente divisivo, dal momento che è un profilo che non evita di dire quello che pensa e cerca di ottenere i risultati passando sempre per una proposta di gioco di alto livello. Almeno nelle intenzioni. La sua ultima parentesi al Lecce è stata molto altalenante. Era iniziata alla grande, con i pugliesi che avevano preso il largo rispetto alla zona salvezza. E’ precipitata in un secondo momento, rischiando seriamente la retrocessione, scongiurata solo all’ultima giornata.

Alla fine, però, dall’incontro con Pantaleo Corvino è emerso che non ci fossero i presupposti per continuare insieme. Adesso, però, nel futuro di Marco Giampaolo arriva una svolta significativa, dal momento che c’è un altro club pronto a tornare in panchina ed a godersi una nuova esperienza di alto livello e che può essere per lui molto stimolante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, soprattutto considerando che è una soluzione di cui fino a questo momento non si era parlato in maniera adeguata.

Giampaolo torna subito in panchina: obiettivo salvezza

Il suo mantra è sempre stata la difesa a quattro, davanti alla quale ha schierato una mediana a tre in quasi ogni sua esperienza. In tal senso, arrivano delle notizie significative che possono rappresentare una svolta non di poco conto nel suo futuro. Stando a quanto raccontato da Calciomercatoweb, infatti, il Parma ha aggiunto proprio il nome di Marco Giampaolo nella lista degli allenatori che si stanno valutando per il dopo Chivu, che come è noto è approdato all’Inter.

Si tratterebbe di una pista sicuramente affascinante e suggestiva. Gli emiliani infatti rappresenterebbero la piazza in senso assoluto perfetta per Marco Giampaolo, dal momento che ci sarebbe poca pressione sulle sue spalle e per di più una squadra in cui ci sono tanti giovani talenti da valorizzare e da far crescere, come ha sempre fatto nella sua carriera. Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare alla salvezza per il Parma e di farlo nella maniera più tranquilla possibile.