Calciomercato: colpo Dybala, l’annuncio cambia i piani

Nel futuro di Paulo Dybala arriva una svolta non di poco conto, dal momento che un annuncio finisce per cambiare in maniera radicale i piani. Andiamo a vedere el ultime notizie che arrivano da questo punto di vista visto che sono significative.

La classe dell’ex Palermo e Juventus è un autentico gioiello raro, dal momento che riesce a rendere possibili cose che gli altri non riescono nemmeno ad immaginare. Non a caso è stato un elemento centrale e fondamentale sicuramente per i bianconeri, ma negli ultimi anni anche nella Roma. L’unica nota stonata da questo punto di vista è rappresentata dai tanti infortuni che ne hanno un po’ frenato la sua esplosione e la sua consacrazione. Ma ci sono tutti gli elementi, se sta per bene, per lui per essere uno dei giocatori più decisivi di tutta la Serie A.

L’ultima stagione, per l’ennesima volta, è stata condizionata da diversi problemi di natura fisica che ne hanno frenato tantissimo il rendimento. Paulo Dybala, infatti, ha collezionato in Serie A 24 presenze, condite da 6 gol e 3 assist. C’è curiosità di vederlo all’opera con un allenatore come Gian Piero Gasperini, ma in tal senso arrivano notizie che non possono non mettere tutti in allarme. A quanto pare, infatti, la “Joya” potrebbe salutare la capitale ed arriva un annuncio che non può non spaventare i tifosi.

Dybala via dalla Roma? L’annuncio spaventa i tifosi

L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2026 e si sta parlando di un ulteriore prolungamento. Proprio per rendere più solida la sua posizione all’interno del club. In tal senso, però, c’è da registrare un aggiornamento non di poco conto. Leandro Paredes, infatti, suo compagno alla Roma ed in Nazionale, sta per tornare al Boca Juniors, che verserà nelle casse dei capitolini 3,5 milioni di euro. Ovviamente, però, finché non c’è nulla di scritto non si può dare nulla per scontato nel mondo del calcio.

In una intervista a “Los Edul“, lo stesso Paredes ha svelato che dice sempre a Paulo Dybala che nel momento in cui lui farà ritorno al Boca Juniors, lui lo seguirà. Ma non è tutto. Lo stesso numero 21 giallorosso, per ammissione del suo compagno di squadra, sarebbe contento di vivere questa esperienza. Se davvero Paredes dovesse far ritorno al Boca in questa finestra estiva, i tifosi della Roma potrebbero seriamente perdere anche Dybala. Uno scenario senza ombra di dubbio da evitare.

In ogni caso, è giusto ricordare che entrambi sono ancora sotto contratto con la Roma e, per questo motivo, bisognerà in maniera fisiologica passare prima per i giallorossi. I timori, però, in maniera del tutto inevitabile si fanno adesso concreti.