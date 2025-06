Serie A, Pirlo nuovo allenatore: colpo di scena e firma

Andrea Pirlo può seriamente sbarcare in Serie A, con un ritorno che farebbe felici sicuramente tanti tifosi italiani. La notizia arriva come un autentico colpo di scena che può portare alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore di cui si parla, ormai da diverso tempo, molto bene, ma che ha fino a questo momento faticato e non poco ad imporre le sue idee di gioco. Soprattutto perché non ha ancora avuto la possibilità di poter avviare un progetto duraturo e che possa avere un seguito, come si suole dire in questi casi. Da questo punto di vista, in Serie A ha avuto la possibilità di allenare solo con la Juventus. E le cose, tenendo conto di tutto e di quanto accaduto poi successivamente, non sono andate per niente male. Vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa.

Insomma, c’è curiosità di vedere quelle che sono le sue reali potenzialità, dal momento che merita una chance. Sicuramente per il suo passato, ma anche per quello che ha fatto fino a questo momento. In tal senso, per Andrea Pirlo arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può seriamente tornare in Serie A e la notizia arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sono significative.

Pirlo nuovo allenatore, il club di Serie A pronto a puntare su di lui

E’ anche difficile vedere quali sono le sue reali potenzialità da allenatore, dal momento che non ha ancora avuto modo di esprimersi fino a questo momento. In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Andrea Pirlo si starebbe muovendo proprio il Parma, ancora alle prese con la questione che gravita attorno alla scelta del nuovo allenatore dopo la decisione di Cristian Chivu di accettare la corte dell’Inter.

Non è, però, l’unica opzione in piedi, ma per Andrea Pirlo si tratterebbe probabilmente della piazza ideale, dal momento che potrebbe lavorare con la serenità e senza le pressioni tipiche di una piazza, magari, con ambizioni differenti. Si attendono sviluppi, da questo punto di vista, ma si tratta di una pista che in maniera inevitabile finisce per accendere i sogni dei tifosi. Del Parma e non solo, dal momento che tutti gli italiani hanno nel cuore il “Maestro“.