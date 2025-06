Cannavaro torna in Italia: accelerata inattesa e firma

Per Fabio Cannavaro, dopo una lunga attesa, arriva una nuova possibilità di rimettersi in pista in Serie A. Arriva da questo punto di vista una importante accelerata che può portare alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nel presente della Serie A è in corso un autentico valzer di panchine che ci sta regalando davvero tante sorprese e che continua a farlo. Sono tanti i profili che vedono il proprio profilo avvolto dall’incertezza. E tanti altri nomi emergeranno, tenendo in considerazione il fatto che molte panchine sono ancora senza un legittimo padrone, per così dire. In tal senso, ci sono alcuni nomi che per la loro caratura continuano ad attirare un interesse di alto profilo e di primo piano, come si suole dire. E tra questi non si può non annoverare Fabio Cannavaro.

Siamo al cospetto, da questo punto di vista, di un allenatore che fino a questo momento non ha ancora avuto la grande chance che tutti aspettano. Ha avuto in Italia solo brevi incarichi, mentre ha goduto di maggiore fiducia lontano dall’Italia. In Serie A ha allenato solo l’Udinese, portando la squadra ad una sofferta salvezza e per pochissime partite di attività, per così dire. In tal senso, per Cannavaro però adesso può arrivare una grande chance, dal momento che un club nostrano è pronto a puntare su di lui e ad affidargli la panchina.

Cannavaro sbarca in Serie A: svolta inaspettata nel suo futuro

In ogni zona di classifica ci sono panchine ancora da assegnare. Da quella della Fiorentina fino ad arrivare a quella della neopromossa Cremonese. Ma attenzione anche a quello che sta accadendo in casa Lecce, dal momento che Marco Giampaolo, nonostante la salvezza, è stato sollevato da proprio incarico. Sembrava Eusebio Di Francesco il principale indiziato per raccoglierne l’eredità, ma stando a quanto raccontato da SalentoNews, sta guadagnando posizioni in maniera rapida ed anche sorprendente Fabio Cannavaro.

L’obiettivo del Lecce è quello di portare in gialloblu un allenatore che, oltre a garantire la salvezza alla squadra, possa portare nella piazza solidità ed entusiasmo. Elementi, questi, che sono mancati l’anno scorso e che hanno reso il fantasma della retrocessione quanto mai concreto. Per carisma e spirito, si ha la sensazione che Fabio Cannavaro sia perfetto da questo punto di vista e sarebbe per lui una chance da cogliere al volo ed una sorta di manna dal cielo.

Avrebbe, infatti, l’opportunità di partire da inizio stagione per trasmettere la sua idea di gioco in maniera profonda al Lecce. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, ma a quanto pare la pista Cannavaro per il Lecce si sta facendo molto interessante.