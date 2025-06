Gilardino di nuovo in Serie A: assist per il nuovo CT Italia

Per Alberto Gilardino arriva una svolta non di poco conto, dal momento che è pronto a tornare in Serie A e la notizia finisce anche per intrecciarsi con la questione che gravita attorno al nuovo CT della Nazionale italiana.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha un potenziale davvero di altissimo profilo, dal momento che è considerato, tra i tecnici emergenti, uno di quelli da tenere maggiormente in considerazione. Da questo punto di vista la sua ultime annata è stata molto difficile, soprattutto per questioni che erano più grandi di lui. A partire dalle difficoltà economiche e finanziari della proprietà del Genoa fino ad arrivare ai tanti infortuni che hanno ridotto la rosa praticamente all’osso. Proprio in ragione di ciò c’è una grande curiosità di vederlo di nuovo all’opera.

Nel futuro di Alberto Gilardino ci sarà ancora un ruolo da allenatore, dal momento che sin dal momento del suo esonero ha manifestato una gran voglia di rimettersi in gioco. Da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che un club di Serie A pare pronto a fiondarsi su di lui e la sua vicenda professionale si può intrecciare in maniera inevitabile con la vicenda che riguarda il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gilardino nuovo allenatore in Serie A: intreccio con il nuovo CT

Come è noto, in Serie A è in atto un autentico valzer delle panchine che coinvolge tanti allenatori. E tante sorprese da questo punto di vista sono ancora in arrivo. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, Alberto Gilardino è finito seriamente nel mirino del Parma, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la decisione di Cristian Chivu di lasciare i gialloblu e di firmare con l’Inter. E la notizia da questo punto di vista si intreccia in maniera inevitabile con la questione del nuovo CT della Nazionale italiana.

Come è noto, infatti, la situazione per la panchina dell’Italia si è fatta molto complicata. Dopo Claudio Ranieri, infatti, sta gradualmente sfumando anche Stefano Pioli, che a quanto pare è già avanti nelle chiacchiere con la Fiorentina per diventare a sua volta l’erede di Raffaele Palladino.

Si tratta di una svolta significativa per Daniele De Rossi, uno dei nomi più chiacchierato per la panchina azzurra e che è stato a lungo nel mirino anche proprio del Parma. In tal senso, in questo modo può venire fuori un interessante intreccio proprio tra Gilardino ed il suo ex compagno in Nazionale.