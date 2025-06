Spalletti nuovo allenatore, colpo di scena: Juve beffata ancora

Luciano Spalletti può prontamente tornare in panchina dopo la fine burrascosa della sua esperienza alla guida della Nazionale italiana ed in tal senso arriva un importante colpo di scena. Juventus al palo ancora una volta.

Quanto accaduto in Federazione Italiana Giuoco Calcio non ha precedenti, probabilmente, nella storia e manifesta una volta di più per quale motivo questa Nazionale non riesce ad alzare la testa. Non si è mai visto prima che un allenatore venga lasciato da solo a comunicare alla stampa il proprio esonero. E per di più a dover allenare una squadra durante una partita ufficiale e pesantissima già da esonerato. E’ stato un duro colpo per il toscano, visibilmente provato in conferenza stampa ed anche in maniera del tutto fisiologica.

Luciano Spalletti, però, tradizionalmente, non è uno che fa drammi ed anche stavolta, probabilmente, manterrà lo stesso approccio. Ha ricevuto tantissime critiche, che in alcuni casi erano per demeriti suoi, in altri invece gli sono state attribuite colpe non sue. Proprio per questo avrà sviluppato una grandissima voglia di rimettersi in gioco e per questo sarebbe pronto a partire con una nuova avventura in maniera immediata. In tal senso emerge una nuova pista che può rappresentare una ennesima beffa in questa estate per la Juventus.

Spalletti subito in panchina, ma non alla Juventus: le ultime notizie

Si ha la netta sensazione, diffusa ed anche ovvia, che se Giuntoli fosse ancora in sella alla Juventus avrebbe puntato proprio su di lui. Ancor di più che su Conte prima e Gasperini poi. Nonostante questo, però, l’interesse dei bianconeri esiste comunque, ma attenzione ad una pista suggestiva che riguarda l’ormai ex commissario tecnico dell’Italia. A quanto pare, infatti, sembra in dirittura d’arrivo l’addio di Stefano Pioli all’Al-Nassr, con quest’ultimo club che si metterebbe di conseguenza alla ricerca di un sostituto.

Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, Luciano Spalletti sarebbe un nome spendibile proprio per questo club di Riyhad, dal momento che ha tutto, tra esperienza e fama a livello internazionale, per poter rappresentare una soluzione di alto profilo per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. E sarebbe per lo stesso Lucianone una ghiotta occasione.

D’altronde in carriera ha dimostrato di non aver paura di girare, come certificato anche dalla sua parentesi piuttosto lunga allo Zenit San Pietroburgo. Si attendono sviluppi. C’è curiosità di vedere se i milioni dei sauditi possano convincere Luciano Spalletti a sposare questo progetto oppure no. Aumenta la curiosità, per un uomo che, prima ancora che come professionista, non avrebbe meritato assolutamente un simile trattamento.