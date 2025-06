Serie A, Pirlo pronto a tornare: nuova pista per lui

Andrea Pirlo, dopo la sua parentesi alla guida della Sampdoria, a sorpresa potrebbe tornare in Serie A ed emerge una nuova pista nel suo futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Attualmente in corso un autentico valzer di allenatori che sta suscitando tantissimo interesse ed anche regalando molte sorprese. In maniera del tutto inevitabile i colpi di scena, quando ci sono tante panchine ancora da assegnare e dal futuro incerto, sono praticamente all’ordine del giorno. Sono tanti i nomi coinvolti, e tanti altri ne usciranno nei prossimi giorni. Da questo punto di vista ci sono delle importanti novità che riguardano Andrea Pirlo, di cui si parla da sempre un gran bene ma che fin qui ha fatto fatica ad imporre le sue idee nelle esperienze che ha avuto.

Alla Sampdoria al primo anno ha fatto bene, ma la situazione è presto precipitata nel momento in cui ad inizio anno e dopo un mercato deludente i doriani hanno iniziato a soffrire. Alla fine, come sempre accade da questo punto di vista, a farne le spese è stato solo l’allenatore. Ma le responsabilità andavano distribuite in maniera equa tra tutte le componenti. Come certificato dal fatto che la situazione dopo Andrea Pirlo non è migliorata. Ora, però, l’ex Juventus a sorpresa può tornare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Pirlo di nuovo in Serie A: colpo di scena nel suo futuro, le ultime

Ha bisogno di tempo e di un progetto che lo metta per davvero al centro del proprio progetto. Fino a questo momento, però, non è praticamente mai accaduto ed in un contesto del genere diventa difficile esprimersi per chiunque. In tal senso, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, nel futuro del Maestro arriva una svolta importante. A quanto pare, infatti, Andrea Pirlo è nella lista per il nuovo allenatore del Parma, ancora alle prese con la scelta del nuovo tecnico dopo l’addio di Cristian Chivu.

L’obiettivo di questo club è, come è noto, la salvezza e di migliorare quanto fatto nella passata stagione. In tal senso, Andrea Pirlo potrebbe trovare qui la piazza ideale per esprimersi, dal momento che il Parma è da sempre un club attento ai giovani ed una piazza in cui c’è tempo e modo di lavorare con serenità. A differenza di quanto avviene in altre piazze dove di fatto non c’è margine di errore. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.