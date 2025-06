Serie A, Palladino in panchina: pista nuova e colpo di scena

Raffaele Palladino in maniera inattesa può sbarcare in Serie A facendo ritorno dopo l’addio doloroso ed anche burrascoso alla Fiorentina. Si tratta di una pista a sorpresa e che rappresenta sicuramente un colpo di scena.

Raffaele Palladino ha detto addio alla Fiorentina anche in maniera sorprendente ed inattesa. La stagione è stata tutto sommato positiva, soprattutto tenendo in considerazione che la Viola si è qualificata ancora una volta in Conference League ed ha raggiunto una semifinale europea che rappresenta comunque un traguardo non di poco conto. Nonostante questo, però, come detto in precedenza e come è noto praticamente a tutti, alla fine ha presentato le sue dimissioni, spiazzando anche i suoi stessi dirigenti che non si aspettavano questa mossa.

Si tratta di un allenatore che rappresenta un prospetto sicuramente interessante. Ha dimostrato, infatti, di avere delle idee interessanti e che è capace di mettere in pratica e di mettere in atto. Il problema delle sue squadre, però, è stato semmai fino a questo momento la mancanza di continuità, che lo ha messo, soprattutto nella passata stagione, spesso nelle condizioni di ricevere delle critiche non di poco conto. A sorpresa, però, adesso Raffaele Palladino può tornare in Serie A ed emerge per lui una pista di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Palladino di nuovo in Serie A: le ultime notizie su questa pista

Si è pensato a lungo che potesse essere l’erede perfetto di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, dal momento che è stato un suo allievo per un lungo periodo quando giocava al Genoa. In tal senso, però, la Dea ha deciso di puntare, anche in maniera sorprendente, su Ivan Juric, che ha la grande possibilità di rilanciare la propria carriera. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, però, ci sono delle novità importanti che riguardano Raffaele Palladino, che potrebbe dunque subito tornare in pista dopo la parentesi alla Fiorentina.

A quanto pare, infatti, il Parma sta pensando seriamente a Palladino per l’eredità di Cristian Chivu, diventato a sorpresa il nuovo allenatore dell’Inter. Pur essendo forse apparentemente un passo indietro dopo la Fiorentina, l’ex Monza avrebbe la possibilità di lavorare con una squadra con tanti talenti molto interessanti.

C’è, però, un elemento da tenere in considerazione. Tanti calciatori del Parma, da Bonny fino a Leoni, passando per Bernabè, sono finiti nel mirino delle big e se la squadra dovesse essere per davvero smantellata sarebbe difficile convincere Palladino ad accettare questo progetto.