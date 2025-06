Cannavaro torna in Serie A: nuova pista e colpo di scena

Fabio Cannavaro è pronto a far ritorno in Serie A e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Si tratta di una nuova pista per lui molto interessante e di una avventura che potrebbe essere fondamentale per lui.

La Serie A sta facendo i conti con un autentico valzer di panchine che spalanca le porte a scenari di estremo interesse. In un contesto di questo tipo, infatti, è del tutto fisiologico che possano finire per essere coinvolti anche allenatori di cui fino a questo momento non si è parlato. Nel futuro di Fabio Cannavaro, proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, si possono adesso spalancare degli scenari davvero molto, molto interessanti. Emerge, infatti, una nuova pista per lui dopo la parentesi poco fortunata all’Udinese prima ed alla Dinamo Zagabria poi.

Fino a questo momento, infatti, per l’ex Pallone d’Oro sono arrivate, in Italia, solo delle brevi esperienze anche poco gratificanti. Non tanto per i risultati, che soprattutto ad Udine non sono mancati, quanto per il fatto che sono durate pochissimo tempo. Adesso, però, potrebbe arrivare per lui una chiamata capace di cambiare tutto. Un club di Serie A sta valutando, infatti, seriamente la possibilità di affidare la propria panchina a Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Cannavaro può tornare in Serie A: le ultime notizie a riguardo

Anche e soprattutto per il suo passato da calciatore, si tratta di un profilo che accende i sogni ed i ricordi di tutti gli appassionati di calcio in Italia. In tal senso, attenzione a questa pista nel suo futuro. Stando a quanto raccontato dalla Niccolò Schira, infatti, il Parma per la successione di Cristian Chivu, promesso sposo dell’Inter per il dopo Simone Inzaghi, starebbero pensando proprio a Fabio Cannavaro, che con la maglia dei Crociati si è consacrato nel grande calcio prima di spiccare il volo.

Sembrava che il Parma fosse intenzionato a puntare tutto su Daniele De Rossi, ma a quanto si legge il suo vecchio compagno in Nazionale ai Mondiali del 2006 e non solo sta sgomitando e guadagnando terreno. A quanto si legge, però, il club non vuole farsi prendere dalla fretta e valuterà con attenzione tutti i profili prima di affondare il colpo e di definire la scelta del nuovo allenatore. Soprattutto visti i patemi di questa stagione, non si vogliono correre rischi. Attenzione, in ogni caso, ad un clamoroso e romantico ritorno di Fabio Cannavaro a Parma.