Serie A, altro cambio in panchina: De Rossi nuovo allenatore

Nel futuro di Daniele De Rossi arriva una svolta significativa. Un altro club si prepara a cambiare allenatore ed è pronto ad affondare il colpo per l’ex bandiera della Roma, che ha una gran voglia di rimettersi in gioco.

Si tratta di un allenatore di cui si parla un gran bene sin dai suoi esordi. Ed anche a giusta ragione, dal momento che nelle sue esperienze tra SPAL e Roma, seppur brevi per delle situazioni societari a dir poco difficili ed incomprensibili, ha dimostrato di saper lasciare il segno sui calciatori. Ovviamente, però, quello che ha pesato è che è sempre mancato il tempo per poterlo vedere a lungo raggio in attività. Proprio per questo motivo, e non solo per l’amore nei confronti dei giallorossi, quell’esonero lo ha segnato in maniera importante e particolare.

Da quel momento ha una gran voglia, in maniera del tutto fisiologica, di rimettersi in gioco e di provare una nuova esperienza di primo piano. Per questo motivo ci sono degli aggiornamenti importanti da registrare. Daniele De Rossi, infatti, sta per beneficiare di un altro ritorno in panchina e di una nuova chance in Serie A. Si sta andando a profilare un nuovo avvicendamento in panchina in questo valzer di tecnici che continua ad impazzare da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

De Rossi di nuovo in Serie A: panchina a sorpresa per lui

Come è noto, l’Inter ha puntato in maniera decisa, vista sfumare in maniera definitiva la pista che porta al nome di Cesc Fabregas, su Cristian Chivu, che dunque è pronto ad un ritorno in quella che è stata sua per tanti anni. Prima da calciatore e poi da allenatore, in Primavera. In tal senso, il Parma avrebbe dato al rumeno la possibilità di trattare con i nerazzurri e si sta adesso guardando attorno per il suo sostituto. Ed in tal senso, a quanto pare, il nome in cima alla lista è proprio quello di Daniele De Rossi.

A riferire la notizia dell’interessamento degli emiliani nei confronti di De Rossi è Sportitalia, che spiega come il tecnico in questione sia stato accostato anche alla Fiorentina, prima che i toscani virassero con decisione su Marco Baroni. Si tratterebbe di una pista sicuramente interessante, dal momento che si tratta di un club che potrebbe rilanciare la carriera dell’ex Roma, in un club ambizioso ed in una piazza in cui non ci sono troppe pressioni. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.