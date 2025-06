Fatih Terim in Serie A, svolta: il tecnico sta per firmare

Nel valzer di panchine che sta avendo luogo in Serie A potrebbe essere coinvolto anche uno dei tecnici più iconici a livello mondiale. Fatih Terim, infatti, potrebbe tornare in Italia, con un club pronto a puntare su di lui per puntare all’Europa.

Si tratta di un tecnico capace ancora oggi, a distanza di tanti anni dall’inizio della sua carriera, di accendere i sogni dei tifosi. Sicuramente per la sua proposta di gioco sempre in linea con i tempi, a conferma della sua fame di calcio e della sua sete di conoscenza, ma anche per un temperamento unico. Attualmente alla guida dell’Al-Shabab, club dell’Arabia Saudita, rappresenta una pietra miliare in senso assoluto della storia sia del Galatasaray che della Nazionale turca. Visti i tanti anni alla guida di queste due realtà che fanno parte del suo cuore e della sua storia.

In Italia ha un breve trascorso, dal momento che ha allenato il Milan, per soli pochi mesi, e la Fiorentina, ma anche in questo caso le cose non sono andate particolarmente bene a causa delle profonde difficoltà in cui versava la società all’epoca di proprietà di Cecchi Gori. Pur avendo comunque lasciato un bel ricordo di sé complessivamente. Adesso, però, nel futuro di Fatih Terim arriva una svolta significativa, dal momento che un club sembra pronto a puntare su di lui per puntare ad una qualificazione europea. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Fatih Terim di nuovo in Serie A: nuova pista nel suo futuro

E’ dal lontano 1987 che allena ed è ancora uno degli allenatori di cui si parla di più a livello mondiale. Ha sempre avuto una proposta di gioco in anticipo sui tempi proponendo un calcio sempre spettacolare e corale. Adesso, stando a quanto raccontato da FirenzeViola, emerge una possibilità suggestiva: a quanto pare, infatti, il nome di Fatih Terim è stato proposto alla Fiorentina, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Raffaele Palladino.

Si tratta di una situazione sicuramente da tenere in considerazione per queste giornate che sono cruciali per il nome della Viola, ma il nome del turco è uno di quelli che può servire per ricreare entusiasmo in una piazza come quella di Firenze in cui c’è sfiducia per una situazione di calma piatta in cui sembra essersi impelagata la Fiorentina. Il nome di Fatih Terim potrebbe riportare entusiasmo e curiosità, anche a livello internazionale, oltre a mettere in vetrina tanti giovani.

L’obiettivo della Fiorentina è stare stabilmente in Europa ed andare anche oltre la Conference League. E chissà che dunque non possano fare una scelta inconsueta ma affascinante per provarci il prossimo anno. Una svolta decisiva è rappresentata dal fatto che l’Al-Shabab pare intenzionato a puntare su Imanol Alguacil e potrebbe per questo presto liberare il turco.