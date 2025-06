Asse Juve-Real: pronto lo scambio, coinvolto Vlahovic

I Blancos sono al lavoro per rinforzare la rosa e non è da escludere che ci possa essere uno scambio per sbloccare la trattativa. Ecco i dettagli

Il Real Madrid con l’arrivo di Xabi Alonso è pronto a cambiare la propria strategia di calciomercato. Il tecnico spagnolo ha chiesto alla dirigenza un attaccante di assoluto livello e uno dei nomi valutati è quello di Vlahovic. Il serbo, in scadenza nel 2026, sembra essere destinato a cambiare squadra e gli iberici sono intenzionati a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione e anche la disponibilità del giocatore.

Non è da escludere che la Juventus utilizzi questa situazione per andare a mettere sul tavolo uno scambio con il Real Madrid nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni da parte di entrambi i club. Per adesso non ci sono trattative in corso e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro in questa trattativa.

Calciomercato Juventus: affare con il Real, i dettagli

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in diversi ruoli e potrebbe sfruttare l’interesse del Real Madrid nei confronti di Vlahovic per andare a chiudere una operazione molto importante. Il club spagnolo, infatti, è intenzionato a rivoluzionare la rosa e uno degli esuberi farebbe davvero comodo ai bianconeri per la duttilità. Senza dimenticare che il serbo è in scadenza nel 2026 e l’estate rappresenta l’ultima occasione per cederlo a titolo definitivo ad una buona cifra.

In caso di un sondaggio del Real Madrid per Vlahovic, la Juventus potrebbe optare di fare un sondaggio per Tchouameni. Il francese non rientra nei piani dei Blancos e rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per i bianconeri. A centrocampo c’è bisogno di rinforzi importanti e il transalpino è un profilo di assoluto livello e consentirebbe al tecnico di avere a disposizione un calciatore importante.

Per il momento la Juventus non ha ancora iniziato una trattativa con il Real Madrid. Le priorità sono altre e poi durante la sessione di calciomercato si potrebbe decidere di andare a sondare il terreno con i Blancos per magari ipotizzare uno scambio fra Vlahovic e Tchouameni.

Mercato Juventus: Tchouameni in cambio di Vlahovic?

In caso di un sondaggio del Real Madrid per Vlahovic, la Juventus potrebbe decidere di capire eventualmente la fattibilità di portare Tchouameni per piazzare un colpo di calciomercato importante.

Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime settimane visto che ad oggi non c’è alcuna trattativa in corso.