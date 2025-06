Rafa Benitez torna in Serie A: obiettivo Champions League

Per Rafa Benitez, in maniera del tutto inattesa, emerge la possibilità di un ritorno in Serie A dopo la parentesi al Napoli. L’obiettivo del club è la UEFA Champions League e vorrebbe puntare proprio su di lui per riuscirci.

Siamo al cospetto di un allenatore che, a prescindere dalle valutazioni personali e soggettive e da alcuni passaggi a vuoto di recente, ha scritto la storia di questo sport. Ha rivoluzionato il modo di intendere il calcio, proponendo quasi per primo come modulo il 4-2-3-1 a trazione offensiva. In tal senso i risultati più importanti li ha raggiunti con il Valencia prima e con il Liverpool, poi, svolgendo sempre un duplice ruolo: quello di allenatore, ovviamente, e quello di manager, con un peso specifico enorme in sede di calciomercato.

In Serie A è passato per ben due volte. Prima in una esperienza assolutamente negativa all’Inter nel dopo Mourinho, in un contesto a dir poco difficile, e poi con il Napoli dopo la conquista dell’Europa League con il Chelsea. Ed ha letteralmente stravolto il destino di questo club, dandogli un respiro internazionale e portando calciatori del calibro di Gonzalo Higuain, Raul Albiol, José Maria Callejon, Kalidou Koulibaly e Jorginho. In tal senso, in maniera del tutto inattesa adesso per Rafa Benitez si possono spalancare nuovamente le porte della Serie A.

Rafa Benitez di nuovo in Italia: pista a sorpresa nel suo futuro

Sono tante le panchine che vedono davanti a sé un futuro incerto in Serie A, con un autentico valzer delle panchine che sta per partire. In tal senso, nel futuro dello spagnolo emerge adesso una pista a sorpresa. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport – Stadio, il nome di Rafa Benitez è tra quelli che è sul taccuino della Fiorentina per il post Raffaele Palladino, con questa questione che resta ancora apertissima. Andiamo a vedere, in tal senso, le ultime notizie a riguardo.

Il principale obiettivo, in tal senso, è quello di Stefano Pioli, profilo capace di mettere tutti d’accordo, ma liberarlo dall’Al-Nassr non sarà per niente facile visto che è blindato da un contratto da 12 milioni euro annui. Il nome di Rafa Benitez sarebbe sicuramente suggestivo ed evocativo, per così dire, per la Fiorentina, dal momento che potrebbe dare il via ad un progetto molto ambizioso.

Da anni la Viola insegue la UEFA Champions League e chissà che con lui in panchina ed un mercato seguendo le sue preziose indicazioni non possa diventare possibile. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.