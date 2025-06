Juventus: tegola Locatelli, stop più lungo del previsto

Piove sul bagnato in casa bianconera in ottica Mondiale per Club. La caviglia del centrocampista è andata ko e i tempi di recupero sono lunghi

Archiviata una stagione davvero deludente, la Juventus è già proiettata al futuro. Comolli è chiamato a prendere decisioni molto importanti su ds e allenatore. Sul campo, però, si guarda con attenzione al Mondiale per Club e la volontà è quella di fare bene anche per dare una chance in più a Tudor di permanenza. Ma dall’infermeria non arrivano delle buone notizie: Locatelli si è fermato e i tempi di recupero sono più lunghi del previsto.

L’infortunio di Locatelli è una vera e propria tegola per quanto riguarda la Juventus. Il centrocampista con Tudor si è ripreso il ruolo centrale in questa squadra e un suo guaio rischia di creare non pochi problemi ai bianconeri. Il giocatore nei prossimi giorni si sottoporrà a tutti i controlli del caso e solo dopo capiremo meglio i tempi di recupero del giocatore.

Juventus, infortunio Locatelli: Mondiale a rischio?

Le condizioni di Locatelli sono tutte da verificare. Il centrocampista, come riferito da Tuttosport, si è fermato per un problema alla caviglia e l’infortunio, almeno di clamorose novità dell’ultima ora, non gli consentirà di poter dare una mano alla Nazionale di Spalletti. Ma i tempi di recupero rischiano di essere più lunghi del previsto.

L’infortunio è ancora tutto da verificare. I controlli medici saranno fondamentali per capire meglio quando Locatelli potrà rientrare in campo, ma in questo momento la strada verso una sua presenza nelle prime partite del Mondiale per Club è assolutamente in forte dubbio. Locatelli, vista anche la sua importanza nella Juventus, spera di poter recuperare nel minor tempo possibile e quindi vedremo cosa succederà e quando il giocatore potrà nuovamente tornare in campo per dare una mano ai bianconeri.

Di certo la volontà della Juventus è quella di avere a disposizione nel minor tempo possibile Locatelli. Al momento non si ha un quadro chiaro sull‘infortunio e bisognerà attendere gli esami per capire quando tornerà in campo. La speranza dei bianconeri è che non sia niente di grave il problema anche se la caviglia è sempre un guaio non di poco conto. E quindi bisognerà attendere i controlli medici per avere i tempi di recupero certi e capire quando potrà essere a disposizione del proprio tecnico.