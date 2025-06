Gilardino torna in Serie A: niente Fiorentina, pista a sorpresa

Nel futuro di Alberto Gilardino arriva una svolta non di poco conto. In maniera del tutto inattesa può far ritorno in Serie A dopo la parentesi al Genoa ma non alla Fiorentina, pista della quale si è parlato a lungo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ un allenatore nei confronti del quale ci sono state sempre grandi, grandissime aspettative. Al Genoa, al primo anno in Serie A, ha fatto ottime cose, regalando una crescita esponenziale a tantissimi profili. Da Mateo Retegui fino ad arrivare ad Albert Gudmundsson, senza ovviamente dimenticare i vari De Winter e Frendrup. Per citarne solo alcuni. Nella seconda stagione, complice un importante indebolimento della rosa ed una serie di infortuni molto gravi e tutti concentrati in un lasso di tempo ristretto, le cose sono andate molto peggio.

Per Alberto Gilardino è arrivato un esonero a dir poco doloroso, nonostante pochi giorni prima era riuscito ad ottenere l’acquisto a parametro zero di Mario Balotelli, suo pupillo ed esplicita richiesta. In tal senso, nel suo futuro adesso arriva un importante colpo di scena. Un club di Serie A è pronto ad andare con forza su di lui ma non è la Fiorentina, di cui si è a lungo parlato di recente. Si tratta di una pista nuova ed allo stesso tempo molto stimolante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Gilardino in Serie A: nuova avventura in salita per lui

C’è grande curiosità di vederlo all’opera, dal momento che ha dimostrato che in Serie A ci può stare eccome. Ed in tal senso un nuovo club è pronto a dargli una chance. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, non è assolutamente scontato che la Cremonese, dopo la promozione, riparta da Giovanni Stroppa. Il tecnico ha il contratto in scadenza al 30 giugno e non è assolutamente scontato che si riesca a trovare la quadra. Per la sua successione, il primo nome in lista è proprio quello di Alberto Gilardino.

Nelle ultime ore, infatti, il nome dell’ex Genoa è stato accostato in maniera importante anche alla panchina della Fiorentina, che come è noto sta cercando un profilo che possa raccogliere l’eredità di Raffaele Palladino. I toscani, però, sembra si stiano concentrando in maniera prevalente sul profilo di Stefano Pioli ed ecco che per la Cremonese la pista Gilardino può diventare rovente. Ovviamente, però, non c’è ancora nulla di definito, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare delle svolte significative.