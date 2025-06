Gattuso di nuovo in Serie A: scelta inattesa, obiettivo Europa

Gennaro Gattuso in maniera inattesa è pronto a tornare in Serie A ed emerge una possibilità che nessuno si aspettava. Si tratta di una scelta per certi aspetti inattesa e l’obiettivo da questo punto di vista è quello di rientrare in Europa.

Si tratta di un allenatore che ha sempre trasferito alla sua squadra una cattiveria agonistica ed una rabbia fuori dal comune, pur sacrificando in alcuni casi lo spettacolo e la qualità della proposta di gioco. C’è da dire, però, che ha sempre dovuto fare i conti con delle situazioni difficili e complicate, con la sua tenacia che però è stata fondamentale per tenere almeno la barra diritta. Come accaduto in particolar modo alla guida di Milan e Napoli in periodi molto particolari. Dalla parentesi all’ombra del Vesuvio in poi è un po’ uscito dai radar nostrani.

Ha allenato, infatti, passando da un Paese all’altro, il Valencia, l’Olympique Marsiglia e l’Hajduk Spalato. Tutte esperienze in contesti difficili, come detto prima, e per giunta molto brevi. I tempi, però, adesso che l’addio al club croato è praticamente deciso, si potrebbero seriamente aprire le porte per un ritorno di Gennaro Gattuso in quello che è il suo campionato di diritto, vale a dire la Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie, a dir poco significative, che arrivano da questo punto di vista.

Gattuso di nuovo in Serie A: colpo di scena nel suo futuro, le ultime

Sono tante le panchine che cambieranno padrone in questa estate in Serie A e da questo punto di vista nel valzer di panchine che c’è all’orizzonte potrebbe essere coinvolto anche lo stesso Gennaro Gattuso. Stando a quanto raccontato dalla RAI, infatti, resta ancora da seguire con vivo interesse la situazione che riguarda il futuro della panchina del Torino. Paolo Vanoli, infatti, potrebbe seriamente dire addio ed in tal senso sono tre sostanzialmente i nomi da tenere in considerazione.

In tal senso, il nome di Gennaro Gattuso è tra quelli più in alto nelle valutazioni di Urbano Cairo, che dunque è pronto a puntare su un profilo con una idea di gioco diversa rispetto a quella proposta dallo stesso Paolo Vanoli. Il secondo nome è quello di Baroni, che sembra però diretto verso la Fiorentina, e Gilardino, che resta un serio candidato. Insomma, si tratta di una sfida tra due campioni del mondo. Si attendono sviluppi, con la piazza di Torino che sarebbe perfetta, anche come temperamento, per Gattuso.