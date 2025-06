Juve o Arabia? Inzaghi ha scelto, l’annuncio dall’Inghilterra

Il futuro del tecnico piacentino è ancora tutto da scrivere. Ma ben presto sono attese delle novità importanti per quanto riguarda l’allenatore

Alcuni giorni di riflessioni e poi la scelta sul suo futuro. Simone Inzaghi sarà uno dei protagonisti di questo periodo di calciomercato considerato che il suo destino è tutto da scrivere. Secondo le informazioni di Team Talk, il tecnico presto dovrà sciogliere i dubbi su dove allenerà la prossima stagione. L’Inter spera in una sua permanenza, ma l’Al-Hilal e anche la Juventus continuano a seguire da vicino il piacentino.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. In viale della Liberazione si è preso del tempo prima di fare un punto della situazione e poi Inzaghi incontrerà Marotta e farà tutte le sue valutazioni. L’ipotesi è quella di mercoledì per capire meglio cosa succederà. Il flop in Champions League potrebbe avere un peso importante e non presto si avrà un quadro più chiaro.

Inzaghi e il suo futuro: le ultime

Simone Inzaghi ha ormai definito il suo futuro. Il tecnico piacentino non prenderà decisioni prima di incontrare l’Inter e per questo motivo il discorso entrerà nel vivo solamente dopo il colloquio con Marotta. La volontà da parte di viale della Liberazione è quella di riuscire a proseguire con l’allenatore e quindi non ci resta che attendere ancora un po’ per avere un quadro molto più chiaro.

L’idea di Inzaghi è quella di valutare con attenzione le idee dell’Inter e subito dopo si prenderanno le proprie decisioni. La volontà dell’Inter è quella di proseguire insieme e saranno date delle garanzie importanti. Ma le altre squadre sono in pressing e per questo motivo bisognerà capire un po’ la situazione prima di sciogliere in modo definitivo i dubbi. Di certo l’Al-Ahli e la Juventus non mollano assolutamente la presa.

La propensione da parte di Inzaghi è comunque quella di andare a sposare il progetto arabo in caso di rottura con l’Inter e per questo motivo sembra difficile vedere il piacentino con la Juventus. Poi il futuro è ancora tutto da scrivere e per questo motivo non è da escludere una sua permanenza sulla panchina dell’Inter. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Inzaghi e solo dopo si avrà un quadro più chiaro.