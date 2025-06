De Rossi torna in Serie A: colpo di scena, decisione presa

Daniele De Rossi è pronto a sorpresa a tornare in Serie A ed in tal senso arriva un colpo di scena, con la decisione che per il momento è stata presa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

In Serie A c’è all’orizzonte un autentico valzer delle panchine. O, per meglio dire, è già in corso e riserverà tante sorprese in tante zone del Paese. Basti pensare, da questo punto di vista, che i casi spinosi risolti rispondono solo al Napoli ed al Milan. Gli azzurri continueranno con Antonio Conte in panchina, in maniera del tutto inattesa dopo le tante voci che lo volevano ad un passo dalla Juventus. Per i rossoneri, invece, la scelta finale è ricaduta su Massimiliano Allegri, pronto dunque a questa seconda parentesi a Milanello.

In questo valzer di panchine potrebbero essere coinvolti anche allenatori che, fino a questo momento, sono rimasti nell’ombra per così dire. Ed attenzione, in tal senso, al nome di Daniele De Rossi. A riguardo la decisione sembra essere stata presa ed è in maniera del tutto inattesa un qualcosa di sorprendente. L’ex Roma, al momento, ha avuto la possibilità solo per poco tempo di esprimersi, ed è in attesa di una chance che possa permettergli di rilanciarsi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

De Rossi di nuovo in Serie A: arriva la scelta inattesa

Si tratta di un tecnico attorno al quale, sin dai suoi esordi, c’è sempre stata una grande attesa dal punto di vista mediatico e non solo. Anche perché da calciatore era già un allenatore in campo. In tal senso, a fare il punto su Daniele De Rossi è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, che spiega come l’ex centrocampista della Roma sia stato proposto a due club di Serie A. Ed in tal senso sarebbe arrivata anche la decisione a riguardo.

Fino a questo momento, infatti, non ci sarebbero stati sviluppi significativi su questo fronte, con i club che non hanno approfondito i discorsi relativi a De Rossi. Al momento, dunque, sembra che si tratti di club che hanno deciso di dirottare altrove i propri interessi, con il tecnico che resta, di conseguenza, in attesa di sviluppi.