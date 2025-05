Serie A, Gilardino in panchina: nome nuovo e obiettivo Europa

In maniera del tutto inattesa Alberto Gilardino può tornare in Serie A dopo l’esonero al Genoa. Si tratta di una nuova pista per lui, con il club che intende puntare su di lui per l’Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Tra gli allenatori emergenti, con lo straordinario lavoro fatto al Genoa al primo anno in Serie A, Alberto Gilardino era riuscito a guadagnarsi uno spazio importante. La sua squadra, infatti, ha sempre avuto una forte identità ed una capacità di resistere anche davanti ad autentiche corazzate. E per di più ha valorizzato dei calciatori che hanno poi permesso al Grifone di fare delle importanti plusvalenze. Ovviamente, poi, nel calcio non esiste riconoscenza e per questo motivo quest’anno, davanti alle prime difficoltà, è stato esonerato.

Da quel momento si è parlato di lui, in vista della prossima stagione, accostato a tanti club, ma nel valzer delle panchine che sta facendo realizzare i primi movimenti lui non è stato coinvolto. Almeno per il momento. Da questo punto di vista, infatti, è da registrare una svolta significativa, dal momento che un club sembrerebbe pronto proprio a puntare su Alberto Gilardino per rilanciarsi e per puntare con decisione alla zona europea. Si tratta di una pista nuova e che può essere molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gilardino, nuova panchina in Serie A dopo il Genoa: le ultime

Quanto mostrato fino a questo momento come allenatore desta curiosità in tutti. Ognuno di noi, in cuor suo, vorrebbe vederlo alla prova in un club che possa mettergli a disposizione una squadra di alta classifica e che punti su di lui per un progetto importante. In tal senso, arrivano importanti notizie. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il nome di Alberto Gilardino sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, una piazza a lui molto cara per aver indossato a lungo la maglia della Viola da calciatore.

Come è noto, infatti, è stata ufficializzata la separazione tra la Fiorentina e Palladino, ma quello di Gilardino è uno di quei nomi che potrebbe mettere tutti d’accordo, come si suole dire: la proprietà di Commisso, Pradè che nutre una stima da tanto tempo nei suoi confronti ed anche la piazza, che avrebbe così la possibilità di tornare ad abbracciare uno dei propri beniamini.

Le alternative a Gilardino non mancano di certo, dal momento che sul taccuino della Fiorentina ci sono anche i nomi di Daniele De Rossi e di Stefano Pioli, altra vecchia conoscenza dello stadio Artemio Franchi.