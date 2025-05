Serie A, Gattuso pronto a tornare: obiettivo Champions League

Nel futuro di Gennaro Gattuso può arrivare una svolta significativa, dal momento che potrebbe seriamente far ritorno in Serie A. Una big intende puntare su di lui per mettere seriamente nel mirino la UEFA Champions League.

Si tratta di un allenatore che ha sempre trasmesso alla sua squadra una grinta ed una cattiveria agonistica praticamente senza eguali, figlia ovviamente del suo temperamento e del suo carattere. Nonostante questo, però, non sempre è riuscito a raggiungere i risultati auspicati da questo punto di vista, dal momento che ha dovuto fare i conti con diverse delusioni. Come l’aver perso la qualificazione in Champions League all’ultimo turno prima con il Milan e poi con il Napoli. Ha girato tanto, maturando esperienza e collezionando conoscenze.

Gennaro Gattuso è attualmente alla guida dell’Hajduk Spalato dopo la sua esperienza all’Olympique Marsiglia, ma le strade adesso si separeranno. Troppo limitanti, da questo punto di vista, le problematiche in termini economici del club croato. Per questo motivo si potrebbero seriamente spalancare le porte per un ritorno in Serie A che avrebbe del clamoroso, come si suole dire in questi casi, e che potrebbe permettergli di rilanciarsi, per così dire, nel grande calcio, come si suole dire da questo punto di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime notizie a riguardo.

Gattuso di nuovo in Serie A, una big pronta a puntare su di lui

In Italia è rimasto fermo, per così dire, alla parentesi di Napoli, dopo la quale c’è stato il Valencia, l’Olympique Marsiglia e l’Hajduk Spalato. In tal senso, nelle ultime ore si è sentito parlare di lui in relazione alla Fiorentina ed al Torino. Ma adesso, a quanto pare, emerge una nuova pista molto interessante. A quanto pare, infatti, la Lazio è pronta a puntare con decisione su Gennaro Gattuso dopo che ormai nel rapporto con Marco Baroni si è arrivati ad un punto di non ritorno.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il nome di Gennaro Gattuso è la prima alternativa a Maurizio Sarri, il cui ritorno sarebbe a dir poco suggestivo e romantica come soluzione, ma la strada è in salita. A quanto pare, infatti, il toscano avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze l’Atalanta, pronta a puntare su di lui per il dopo Gasperini.

Proprio in ragione di ciò, la pista che porta Gattuso alla Lazio può diventare incandescente nelle prossime ore e sarebbe stimolante per lui, che partirebbe per rientrare in Champions League senza avere alcun ostacolo rappresentato da coppe europee.