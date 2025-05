Serie A, De Rossi nuovo allenatore: obiettivo Europa

Daniele De Rossi può seriamente far ritorno in Serie A dopo la parentesi alla Roma, con un club che vuole affondare il colpo per lui per centrare l’obiettivo Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Da moltissimo tempo si parla di lui come di un allenatore in rampa di lancio e tra i più interessanti del panorama calcistico europeo. Italiano e non solo. Fino a questo momento, però, non ha avuto la possibilità di avviare un progetto duraturo a sufficienza per lasciare in maniera tangibile la sua squadra. In tal senso, la stagione che si è appena conclusa poteva essere la grande chance della carriera per Daniele De Rossi, ma la società Roma lì ha manifestato tutte le sue crepe e le sue problematiche, rinnovandogli il contratto fino al 2027 e poi esonerandolo dopo poche giornate.

In tal senso, da quel momento in avanti si è fermato, verosimilmente a studiare, in attesa di nuove proposte che gli diano la possibilità di rimettersi in gioco. Si è parlato anche di un suo ritorno alla Roma, ma i rapporti con l’attuale proprietà dopo l’esonero senza nessun senso in termini di progettualità, ma alla fine la sua strada può essere un’altra. E la notizia è sorprendente, dal momento che una big del nostro calcio pare intenzionata a puntare proprio su Daniele De Rossi per puntare con decisione all’Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

De Rossi sbarca in Serie A: colpo di scena nel suo futuro

E’ troppo presto per giudicarlo e per comprenderlo fino in fondo, così come non è per niente facile capire quali siano le sue reali potenzialità. In termini di carisma, però, e su questo non ci sono dubbi, ci sono pochi profili paragonabili a lui. In tal senso, stando a quanto raccontato da FantaMaster, attenzione al nome proprio di Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina, che è pronta a separarsi in maniera consensuale con Raffaele Palladino. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si tratta di una pista di cui si parla, in maniera saltuaria, ormai da diversi anni. Adesso, però, i tempi per lo sbarco di Daniele De Rossi in quel di Firenze, con la Viola che è alla ricerca di un nuovo profilo. Si tratterebbe di una destinazione fantastica per uno come lui, ma non è l’unica opzione a riguardo. La Fiorentina, infatti, oltre a DDR, sta seguendo anche altri profili come allenatori, da Marco Baroni fino ad arrivare a Maurizio Sarri.