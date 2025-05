Milan: primo colpo di Tare, lo prende dal West Ham

I rossoneri potrebbero andare a prendere un calciatore importante per alzare il livello della rosa: il direttore sportivo è pronto ad accontentare il prossimo tecnico

Il Milan inizia a prendere forma. La nomina del ds Tare è solo il primo passo di una lunga serie che porteranno i rossoneri ad aprire un nuovo ciclo in vista anche del futuro. La prossima mossa è quella del tecnico, ma allo stesso tempo il direttore sportivo si sta muovendo anche per andare ad individuare i nomi giusti che possano alzare il livello della rosa. Per il momento naturalmente le priorità sono altre e quindi bisognerà attendere un po’ per avere un quadro più chiaro sugli acquisti da fare.

Secondo le informazioni di Konur, alcuni club di Serie A sono sulle tracce di un calciatore e non è da escludere che il Milan possa iniziare a fare un pensiero per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze. Ma la volontà è molto chiara e presto si potrebbe ipotizzare anche un tentativo per capire la fattibilità del colpo.

Calciomercato Milan: affare in Premier, i dettagli

Il Milan è pronto a costruire il futuro. Per il momento il club rossonero ha la priorità quella di scegliere il nuovo tecnico e solo successivamente si inizierà a ragionare con attenzione il futuro. L’obiettivo è quello di costruire una squadra di qualità e c’è un calciatore di esperienza che presto potrebbe ritornare ad essere un profilo destinato ad essere sondato dai rossoneri.

Stando a quanto ricostruito da Konur, club del nostro campionato starebbero iniziando a seguire con attenzione Aguerd. Il marocchino potrebbe essere riscattato dalla Real Sociedad, ma si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro per strapparlo al West Ham e per questo motivo non possiamo escludere un inserimento del Milan nella corsa al difensore vista la necessità di dover andare a ritrovare una solidità nel reparto arretrato.

Aguerd è un nome che potrebbe davvero fare a caso del Milan nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Per il momento la priorità dei rossoneri è quella di andare a scegliere il tecnico e subito dopo si penserà a come rinforzare la rosa e il nome di Aguerd potrebbe ritornare presto un obiettivo del club meneghino per rinforzare la rosa.