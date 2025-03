Serie A, altro esonero dopo la sosta: il sostituto è già in città

Arrivano pessime notizie in Italia per uno degli allenatori di Serie A che rischiava grosso da tempo e ora la società è pronta prendere provvedimenti esonerandolo subito dopo la sosta Nazionali.

Una sosta Nazionali che ha già portato cambiamenti importanti perché proprio in questi giorni ha approfittato per fare un cambio in panchina la Juventus che ha mandato via Thiago Motta e scelto Igor Tudor al suo posto fino al termine della stagione. Ma questo potrebbe non essere l’unico cambio in panchina, perché un’altra società in Italia ha in mente di cambiare allenatore da un po’ di tempo.

Ci sono delle novità che arrivano proprio riguardo quella che sembra essere la scelta presa da parte di un’altra società italiana che può esonerare l’allenatore e prendere il sostituto in Serie A che ha già accumulato esperienze in questi anni per poter provare ad essere decisivo per raggiungere l’obiettivo finale. Occhio alla notizia che può arrivare ed essere confermata da un momento all’altro.

Esonero in Serie A: un altro club cambia allenatore

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare in merito a questa situazione che sembra ormai essersi sbloccata perché c’è ora la conferma riguardo quello che è l’esonero di un allenatore in Serie A con la società che ha voglia di dare una sterzata decisiva in queste ultime settimane di stagione per riuscire ad ottenere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la salvezza.

Ci si gioca tutto nelle ultime partite di campionato e non sarà facile visto che sono tante le squadre in lotta per lo stesso obiettivo e in pochi punti. Ora ci sono delle valutazioni in corso che starebbe facendo la società perché ci sono due club che più di tutti sembrano essere andati in crisi di risultati e bisognerà dimostrare di essere capace di una reazione, stiamo parlando di Empoli e Lecce.

D’Aversa e Giampaolo rischiano l’esonero con Empoli e Lecce se nel prossimo turno di Serie A rispettivamente contro Como e Roma non dovessero riuscire ad ottenere punti. Con un’altra sconfitta può essere davvero dura per le società uscire fuori da questo momento e quindi si può pensare al cambio in panchina.

In panchina di Empoli e Lecce potrebbero tornare Andreazzoli e Gotti in caso di esonero di D’Aversa e Giampaolo con i due allenatori che conoscono già molto bene l’ambiente e possono dare quella scossa mentale per ottenere qualche risultato in più.