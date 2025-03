Addio Bayer, Xabi Alonso in Serie A: annuncio in conferenza

Xabi Alonso ha fugato ogni dubbio riguardo il suo destino al Bayer Leverkusen. Ecco le ultimissime notizie sul futuro del tecnico spagnolo, fra i migliori in circolazione nel suo ruolo.

L’allenatore è uscito allo scoperto in conferenza stampa ed ha fatto il punto della situazione in merito alla sua permanenza o meno sulla panchina del Bayer Leverkusen.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, Xabi Alonso è al centro delle voci di mercato visto che la prossima stagione molte squadre potrebbero chiamarlo e convincerlo a lasciare il Leverkusen.

Dopo una stagione straordinaria, con la vittoria della Bundesliga nella passata stagione, la squadra si sta confermando ad alti livelli anche se questa volta non è riuscita a replicare la fantastica cavalcata dello scorso anno, che portò il club a vincere il campionato tedesco e a raggiungere la finale di Europa League.

Questa volta il distacco con il Bayern Monaco, in campionato, è notevole ed è per questo motivo che la società e l’allenatore già stanno pensando alla prossima stagione, anche se in palio c’è ancora una finale di Coppa di Germania da raggiungere.

Intanto, l’entusiasmo scaturito dalla permanenza di Xabi Alonso in panchina sta via via svanendo visto che ormai i tifosi conoscono già il prossimo destino dell’ex centrocampista spagnolo.

Calciomercato: novità sul futuro di Xabi Alonso, i dettagli

C’è la Serie A nel futuro di Xabi Alonso?

Per il calcio italiano sarebbe una meraviglia accogliere uno dei tecnici più emergenti del panorama calcistico europeo. Una grossa opportunità che servirebbe alla Serie A per crescere sempre di più

Squadre come Roma, Juventus e anche Milan potrebbero prendere in considerazione la possibilità di prendere Xabi Alonso, che in Germania ha fatto vedere una parte delle sue qualità.

Il tecnico, quest’oggi, in conferenza stampa, è uscito allo scoperto riguardo proprio il possibile addio da Leverkusen.

Cosa ha detto Xabi Alonso sul suo futuro?

“Non penso a ciò che accadrà, sono concentrato solo su questa stagione”. Lapidario, dunque, il tecnico spagnolo che ha evitato qualsiasi annuncio riguardo la permanenza o meno dal Bayer Leverkusen.

In città, però, rimbalzano le voci di un possibile addio con un futuro già scritto per l’allenatore spagnolo, che ha già un accordo con Florentino Perez che è pronto a portare sulla panchina del Real Madrid Xabi Alonso al posto di Ancelotti.