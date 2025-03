Milan, riecco Rangnick: scelta a sorpresa e doppio ruolo

La scelta a sorpresa per la panchina, con ritorno tra i rumors dopo le voci passate al Milan, vede protagonista Ralf Rangnick.

L’attuale Commissario Tecnico dell’Austria, nonché ex allenatore del Manchester United, è un manager a 360 gradi che potrebbe fare al caso proprio del Milan, che valutava la sua posizione quando le cose in passato non andavano proprio benissimo.

Ha vissuto una carriera diversa poi da lì a poco, chi ha fatto della sua cultura calcistica, un punto di forza per i club che ha gestito. E le cose per lui potrebbero tornare ad alti livelli, rientrando in ogni caso proprio l’allenatore tedesco in quelli che sono i rumors del nostro calcio, in Italia, di nuovo. Dall’estero hanno svelato quella che è la destinazione da allenatore, ma in un doppio ruolo, proprio per chi sembrava essere ad un passo dal Milan fino a poco tempo fa.

Milan, ricordi Rangnick? La notizia sul suo approdo in panchina

Sono diverse le situazioni in Italia che potrebbero fare al caso di Ralf Rangnick a causa delle stesse diverse panchine che cambieranno in Serie A.

Dal suo “quasi ex” Milan all’Atalanta, che pure sotto gestione di Rangnick potrebbe vedere il suo futuro, dopo l’addio di Gasperini. Ma dall’estero svelano che a puntare sull’esperto manager tedesco è un club tra i top al mondo e che vorrebbe rivivere le emozioni di una finale in Champions League, nei prossimi anni, come successo nella scorsa stagione.

Dopo l’anno disastroso vissuto senza Terzic, il BVB potrebbe ripartire proprio da Ralf Rangnick. In questo momento, il tecnico è impegnato con l’Austria, ma il suo contratto ha scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Un contratto che permetterebbe di insediarsi già al Borussia Dortmund, per poi vivere il doppio ruolo da Commissario Tecnico e allenatore in Bundesliga.

Chi prenderà Rangnick: si erano già registrati contatti

Si erano già registrati dei contatti a gennaio, quando i dirigenti del Borussia Dortmund si erano spostati a Salisburgo per capire quanto realizzabile fosse l’operazione che portava Rangnick al BVB, con separazione dall’Austria. Come riferito da Sport1, però, nelle intenzioni del tecnico ci sarebbe quella, eventualmente, di ricoprire un doppio, se non triplo ruolo. Concludere quella che la sua esperienza con l’Austria, per poi viversi in giallonero quella che è l’avventura da direttore sportivo e tecnico, assieme. Un manager vero e proprio, insomma.

Licenziato il ds se arriva Rangnick: l’ipotesi

Verrebbe licenziato il ds del Dortmund, qualora dovesse arrivare Ralf Rangnick, nel doppio ruolo in Germania da allenatore e direttore sportivo. Le riflessioni sono ampie però perché al Dortmund, chi occupa quel ruolo lì, è la leggenda del Borussia, Sebastian Kehl.