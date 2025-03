Kean è il colpo Scudetto in Serie A: pagano la clausola a luglio

Moise Kean, dopo i gol con la Nazionale e malgrado l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, continua a brillare.

Con la Fiorentina e con l’intenzione di prendersi un posto da titolare nella Nazionale di Luciano Spalletti, il futuro di Moise Kean lo vede “consacrato” tra i top centravanti del campionato.

Difficilmente saluterà l’Italia, per la destinazione in Premier League dove con l’Everton non andò proprio benissimo. Se sarà addio ai viola, sarà addio per giocare sì in Champions League, ma in uno dei top club italiani.

Calciomercato: colpo Kean in Serie A, destinazione in Champions

Il colpo che porta a Moise Kean vede il numero nove della Nazionale finire in un top club in Serie A, per giocarsi un posto da titolare in Champions League e per la lotta al titolo.

Il fuoriclasse italiano sta vivendo un’annata da sogno con i viola, dopo gli alti e bassi vissuti nelle sue precedenti esperienze con la Juventus che si starà “mangiando le mani” per averlo perso nell’estate scorsa. Un club ai vertici, in piena lotta al titolo, metterà probabilmente le mani sul cartellino di Kean, attraverso la clausola rescissoria.

A riportare la notizia sulla possibilità di vedere Moise Kean al Napoli, è l’ex giocatore storico degli azzurri, Giovanni Improta: “Per Conte sarebbe perfetto, sono certo che avrà chiesto delle garanzie sul mercato, ma non ci sono dubbi sulla sua permanenza in azzurro”.

Le parole sul futuro di Kean: colpo Scudetto in Serie A

Può rappresentare il colpo Scudetto, Moise Kean, per il Napoli. Non ne ha dubbi Improta che, ai microfoni di Radio Marte, ne parla così: “Sarebbe un ottimo profilo. Ha tecnica, dribbling, sa come far salire la squadra. È pure forte di testa. Il Napoli andrebbe ad aggiungere qualità alla sua rosa, io penso che sarà Conte a decidere i profili giusti e Kean lo sarebbe”.

Tutti i dettagli della clausola di Kean: il Napoli può prenderlo solo a inizio luglio

Potrebbe acquistarlo e trovarselo in rosa a luglio il Napoli, cosa che preferirebbe poi a quel punto Antonio Conte, considerando che farebbe a quel punto tutta la preparazione dal ritiro col Napoli. Si tratta infatti della possibilità di versare i 52 milioni nelle casse della Fiorentina, esercitando la clausola rescissoria, nel periodo compreso tra il primo e il quindici luglio del 2025. È soltanto in queste due settimane che si attiva la clausola, valida per tutti i club al mondo. Il Napoli, incassando i soldi anche di Osimhen oltre a quelli già incassati di Kvaratskhelia, prenderebbe Moise Kean come nuovo attaccante che risulterebbe perfetto per essere affiancato a Romelu Lukaku, protagonista assoluto di quello che è il “gioco di sponda” che già mette in pratica con Jack Raspadori.