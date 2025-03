Juve, scelto il nuovo allenatore: manderà via Giuntoli

Possibile colpo di scena in casa Juventus dopo la conferma riguardo quello che sarà l’esonero di Thiago Motta che sarà fatto fuori per l’arrivo di un nuovo allenatore che darà il via ad una rivoluzione.

C’è aria di cambiamento alla Juventus dopo tanti fallimenti che sono stati raggiunti in questa stagione disastrosa sotto ogni punto di vista. Il club bianconero ha perso la pazienza e ora pensa davvero a cambiare tutto, perché ci sono delle novità in merito a quella che è accaduto in termini di classifica e risultati nelle varie competizioni dove Thiago Motta non ha saputo gestire la pressione.

Non a caso la Juventus ha deciso ora di provare a dare una svolta già in vista del futuro perché l’obiettivo è quello di cercare di salvare un minimo la stagione che ha preso davvero una pessima piega. In questo momento la Juve pensa di cambiare allenatore e mandare via Thiago Motta, ma non è l’unico che rischia di pagare dopo un’annata davvero fallimentare che ha deluso prima di tutto i tifosi e ora anche la società.

Allenatore Juventus, via alla rivoluzione: saluta anche Giuntoli

Ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro alla Juventus con la società che pensa seriamente di cambiare allenatore e ha già deciso di mandare via Thiago Motta per una nuova scelta perché il club pensa seriamente di esonerare l’attuale tecnico anche subito e scegliere uno che possa prendere la situazione in mano in questi ultimi mesi di stagione.

Sono due le opzioni in casa Juventus: puntare su Tudor subito ed esonerare Thiago Motta a stagione in corso o licenziarlo al termine dell’annata per poi puntare tutto su Roberto Mancini. Occhio però alle possibili sorprese perché con un nuovo allenatore (ormai certo l’addio dell’attuale tecnico, da capire solo quando) può essere licenziato anche Giuntoli.

Perché il progetto di Giuntoli e Thiago Motta alla Juve è stato un fallimento in ogni cosa, dagli acquisti fino a tutti gli obiettivi stagionali con il club bianconero che è uscito da tutte le competizioni e ora rischia anche di non riuscire a qualificarsi per la zona Champions in vista del prossimo anno.

Arrivano novità importantissime che ora riguardano quello che può accadere con il club che pensa seriamente di esonerare Thiago Motta e licenziare Giuntoli dalla Juventus con il nuovo allenatore che può dare direttive importanti per la scelta del ds con Chiellini che scalpita per un ruolo più operativo.