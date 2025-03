Esonero dopo la Nations League: il sostituto scelto è Sarri

Possibile colpo di scena durante gli impegni delle Nazionali perché ora si pensa anche a quello che può essere l’esonero del commissario tecnico dopo i recenti risultati.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché adesso ci sono delle novità che possono portare ad una rivoluzione interna da parte della Nazionale che può pensare davvero di fare fuori il proprio allenatore per provare a trovare una strada differente. Perché la volontà del Federazione è quella di trovare una nuova strada dopo i recenti risultati.

C’è già stato un cambio di allenatore e occhio a quello che può accadere perché si parla di quello che può accadere adesso che continuano a non arrivare buone notizie dal punto di vista del gioco e c’è la concreta possibilità che si possa arrivare ad un altro cambio allenatore con un esonero immediato che potrebbe essere decisivo per il futuro. Diversi gli allenatori disponibili che ora aspettano una grande occasione come questa.

Esonero deciso dopo le Nazionali: c’è Sarri come sostituto

Possibile colpo a sorpresa quindi da parte di una Nazionale che pensa al cambio in panchina e con un nuovo allenatore che può arrivare da un momento all’altro. C’è attesa per capire se dovesse esserci una reazione da parte della Nazionale che ora vuole provare a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato.

Si gioca il turno di Nations League con il Belgio che vuole provare a dare una svolta dopo i pessimi risultati che hanno portato all’esonero dell’ormai ex CT Giovanni Tedesco. Adesso in panchina è stato portato Rudi Garcia e al suo posto può arrivare già un nuovo allenatore.

Perché la prima di Rudi Garcia con il Belgio ha portato un pessimo risultato di 3-1 contro l’Ucraina per lo spareggio di Nations League per la retrocessione nel gruppo B. Ora ci sarà la partita di ritorno in casa da giocare e con una mancata rimonta e un altro risultato pessimo che possono esserci delle valutazioni nei confronti di Rudi Garcia e tra gli allenatori disponibili c’è anche Maurizio Sarri.

Proprio Maurizio Sarri può essere la grande occasione per allenare il Belgio in caso di esonero del ct Rudi Garcia. Perché l’attuale allenatore era già stato criticato al momento del suo arrivo dai tifosi dei Diavoli Rossi che non aveva gradito la scelta della federcalcio belga come riportato anche dal Corriere dello Sport.