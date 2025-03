Esonero Motta, Tudor o Mancini alla Juve: scelta fatta – SKY

Tempo scaudto per Thiago Motta alla Juventus. L’allenatore sta per essere esonerato dai bianconeri. Ecco la scelta del club riguardo il nome del prossimo allenatore, che dovrà portare la nave in porto e concludere la stagione.

La sosta per le Nazionali sta servendo alla Juventus per fare il punto della situazione riguardo il futuro in panchina di Thiago Motta.

Il dado è tratta. La società sembra aver preso una decisione sul tecnico dei bianconeri che, nonostante le conferme di rito, alla fine potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura in bianconero.

Arrivano le ultime conferme da Sky Sport con il giornalista Gianluca Di Marzio che ha fatto il punto anche riguardo l’ipotesi del successore di Motta alla Juventus. Tudor o Mancini, ecco la scelta che il club ha preso.

Il momento che la Juve sta vivendo è davvero particolare. Un doppio ko, contro Atalanta e Fiorentina, che ha fatto naufragare in maniera definitiva il progetto Thiago Motta.

A nove giornate dal termine, la squadra si ritrova quinta in campionato e fuori dalla zona Champions League, dagli ottavi e dalla Coppa Italia. Una situazione paradossale, pensando agli investimenti fatti in estate e anche nell’ultimo mercato di gennaio.

Ecco perché il club è pronto a correre ai ripari per salvare il salvabile. Nelle ultime ore si sono ricorse le voci relative all’esonero di Thiago Motta dalla Juventus. Ne hanno parlato i principali quotidiani italiani ed anche Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti riguardo questa situazione.

Esonero Thiago Motta Juventus, scelta fatta

Le prossime ore saranno decisive per i bianconeri che adesso sono alle prese con la decisione riguardo il successore del tecnico dei bianconeri, che può salutare – per questioni di bilancio – dopo la partita contro il Genoa.

Dunque, l’appuntamento contro la squadra di Vieira può essere l’ultima con Thiago Motta in panchina. Lo spogliatoio si sarebbe aspettato l’esonero già dopo il ko di Firenze e invece questa decisione è stata rimandata di un’altra settimana.

Perché Thiago Motta non può essere esonerato subito?

Tudor o Mancini per la Juventus

Infatti, come spiegato da Di Marzio l’esonero di Motta non potrà avvenire prima del 1° aprile. Per formalizzare ciò servirebbe un amento di capitale che la proprietà non ha intenzione di effettuare. Da aprile, invece, l’esonero di Motta rientrerebbe nel trimestre successivo e dunque la cifra potrà essere recuperata.

Cresce, dunque, la sfiducia della società nei confronti del tecnico che si giocherà la sua ultima fish proprio contro il Genoa. La vittoria contro il grifone non basterebbe visto che ormai il club ha già deciso di affidare la panchina della Juventus a uno fra Mancini e Tudor.