Colpo di scena: l’allenatore ha detto “no”, chiamano subito Zidane

A sorpresa è arrivato il “no” secco da parte dell’allenatore che obbliga la società a intervenire, prendendo subito Zidane.

Lo hanno annunciato dall’estero quello che è il ritorno, nella notizia “bomba” come la definiscono i media esteri in vista dell’approdo in panchina di Zizou dopo gli anni di inattività.

L’allenatore viene preso sì come piano B, ma non come ultima spiaggia e lo spiegano chiaramente da Fichajes.com. Perché il valore enorme del francese, che aspetta in realtà la grande chiamata da Commissario Tecnico della Francia al posto di Deschamps, era già tra le idee come seconda opzione di fronte al “no” che è stato incassato improvvisamente dopo i contatti che si erano registrati con il tecnico.

L’allenatore ha detto “no”: la scelta cadrà su Zidane

Non ci sarà alcun ritorno a casa da allenatore dopo il suo passato al club, e allora ecco che si è virato su Zinedine Zidane.

L’allenatore ex Juve non è in panchina dal maggio del 2021 quando i Blancos decisero di interrompere il ciclo con lui, nonostante quanto di straordinario fatto da Zidane con il Real Madrid da allenatore, tanto da risultare ancora oggi uno degli allenatori più vincenti dell’intera storia di questo sport, nonostante il periodo breve vissuto da tecnico.

Zidane è stato anche nei radar della Juventus, in questo recente periodo di scossoni legati al possibile esonero di Thiago Motta, che si consumerà probabilmente nel giro di questi giorni. Ma alla fine Zizou potrebbe tornare in panchina nel 2026, come fanno sapere dalla Spagna, per allenare di nuovo il Real Madrid. Oggi sarebbe arrivato il “no, grazie” da parte dell’allenatore che il Real Madrid aveva individuato come erede perfetto di Carlo Ancelotti.

Clamoroso ritorno a sorpresa: riecco Zidane

Dalla Spagna lanciano quella che è la notizia bomba per il 2026: Zinedine Zidane tornerà al Real Madrid. Almeno questo, stando a ciò che raccontano dalla Spagna, per il “no” secco incassato quest’oggi dalle Merengues, da parte di Xabi Alonso che nonostante l’addio al Bayer Leverkusen possibile alla fine di questa stagione, non è a quanto pare in Spagna e al Real Madrid che vede il suo domani.

Sulle tracce di Zidane in ogni caso è forte l’interesse di diversi top club in Europa. Tra questi, figura sicuramente il nome della Juventus che per ora pare orientata verso la scelta Tudor, in attesa di capire poi cosa succederà dopo il contratto di circa tre mesi, da qui fino alla fine della stagione con la Juve.