Serie A, non basta l’obiettivo: il club lo esonera, il sostituto

Arrivano aggiornamenti e sono pessime notizie per il giovane allenatore che in questa stagione stava ottenendo dei risultati importanti, ma per la società non basta.

La proprietà americana ha altre idee in mente e per questo motivo ha intenzione di guardare al futuro in maniera completamente differente. La società pensa seriamente di andare a cambiare qualcosa al termine di questa stagione anche se l’allenatore dovesse centrare l’obiettivo. La volontà è quella di andare ad esonerare l’allenatore e scegliere un sostituto che possa provare a dare qualcosa di diverso.

Attenzione quindi a quello che può accadere da un momento all’altro perché si aspetterà la fine della stagione per capire come andranno le cose e il club vuole cercare prima di tutto riuscire a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato da inizio stagione con l’allenatore, poi però a prescindere dai risultati (anche se positivi) si andrà a ringraziare e salutare.

L’obiettivo è quello di crescere sempre di più sotto un’altra gestione e per questo che può arrivare quindi l’esonero dell’allenatore per una nuova scelta.

Esonero in Italia: la proprietà ha scelto il sostituto per l’estate

Si arriva al momento decisivo della stagione con il rush finale che può dirci quello che accadrà in termini anche di classifica e di strategie per il futuro. Perché è in base agli obiettivi raggiunti o meno di questa stagione che le cose cambieranno. Attenzione ora a ciò che può accadere da un momento all’altro proprio per la situazione legata all’allenatore di Serie A che può essere esonerato a sorpresa.

Possibile svola a sorpresa in Italia per Paolo Zanetti a rischio esonero dall’Hellas Verona perché la società in questa stagione (in corso d’opera) ha cambiato proprietà e dopo anni sotto la gestione Setti è passata nelle mani degli americani Presidio Investors che pensano in grande.

Ci sono delle novità importanti che arrivano con la scelta di Presidio Investors che pensa di esonerare Zanetti nonostante la salvezza in Serie A. L’obiettivo dei proprietari americani è quella di andare a creare una squadra sempre più competitiva sotto tutti i punti di vista e che possa imporsi in Italia ai massimi livelli.

Nelle prossime settimane si valuterà anche il nome del possibile sostituto di Zanetti con l’Hellas Verona che in questo momento può pensare anche di valutare il ritorno di Igor Tudor.