Esonero deciso: scelta fatta per il successore

Si parla tanto in Italia di quello che può essere l’altro esonero dell’allenatore che rischia seriamente di mettere in difficoltà la propria squadra dopo non essere riuscito a lasciare il segno.

Esonero definito: la scelta del prossimo allenatore

Al momento così può essere davvero difficile con il club che ora pensa seriamente all’esonero di Alessio Dionisi con il Palermo che dovrà cercare un sostituto. Ecco che, proprio a seguito di una classifica che non sorride, si può davvero cambiare tutto e puntare su un altro giovane allenatore.

Tutto dipenderà proprio da Alessio Dionisi che in questo momento è stato messo in forte discussione al Palermo che ora a sua volta non può fare altro che guardare al futuro con un altro allenatore se non dovessero arrivare risultati positivi nelle prossime settimane.

Ci sono delle novità proprio inerenti a quella che può essere la scelta del Palermo che ora, dopo non essere stata felice di ciò che ha ottenuto Dionisi, pensa davvero di cambiare allenatore per provare a migliorare sempre di più la rosa e tornare presto in Serie A.