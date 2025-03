Infortunio Retegui: si allungano i tempi, quante partite salta

Si allungano i tempi per Mateo Retegui, in merito al suo infortunio in Nazionale. La tegola non è solo per Luciano Spalletti.

Il Commissario Tecnico della Nazionale ha perso Mateo Retegui per le due partite con la Germania in Nations League, ma non è l’unico tecnico a perderlo, considerando il ritorno dopo la sosta per l’Atalanta e per i fantallenatori che non potranno avere Retegui in campo al Fantacalcio.

Gian Piero Gasperini sarà costretto a cambiare qualcosa, a causa del problema venuto fuori nel corso della pausa per le Nazionali e con Mateo Retegui assente dalle scelte pure della Dea. Rispedito a casa, quest’oggi a Bergamo ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato il suo problema e che costringe l’Atalanta a cambiare le sue scelte al rientro della sosta per le Nazionali.

Infortunio Retegui: non solo la Nazionale, lo perde anche Gasperini

Lo perde anche Gian Piero Gasperini e non solo Spalletti, l’infortunio per Mateo Retegui vede i suoi tempi di recupero allungarsi dopo quanto si era già detto ad Appiano Gentile, dove la Nazionale sta sostenendo gli allenamenti per la sfida di questa sera tra Italia-Germania.

Il grande assente dalla Nazionale sarà il grande assente anche per l’Atalanta, considerando che è stato evidenziato il problema sul suo infortunio con i tempi di recupero che si allungano e non vedono il giocatore rientrare quando si giocherà la sfida per l’Atalanta, nel week-end del 30 marzo, contro la Fiorentina.

I tempi di recupero si allungano su Mateo Retegui. Il centravanti della Nazionale italiana ha subìto un infortunio che obbligherà Gasperini a scegliere Lookman accanto a De Ketelaere nel prossimo impegno della Dea, che dovrà reagire dopo la brutta sconfitta in casa contro l’Inter.

Atalanta, ufficiale l’esito degli esami sull’infortunio di Retegui

Quanto segue, è ciò che ha svelato l’Atalanta in merito all’infortunio di Mateo Retegui: “Gli esami sostenuti dal calciatore italo-argentino hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo destro”.

Quante partite salta Retegui? Germania e non solo

I tempi di recupero sull’infortunato Retegui, si allungano. Non salterà solo la Nazionale, come si era ipotizzato da Appiano Gentile. La lesione porta Retegui all’assenza anche in campionato. Gli orobici infatti, al rientro dalla sosta, vedranno l’assenza di Retegui anche per la sfida contro la Fiorentina. Saranno circa 15 i giorni per il recupero di Retegui e questo porterà, salvo clamorosi colpi di scena, all’assenza per le prossime tre partite. Prima le due con la Germania e poi quella con la Fiorentina, per rientrare successivamente e soltanto ad aprile contro la Lazio.