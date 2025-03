Bloccato Tudor: sta tornando in Serie A

Tudor è pronto a tornare. Importanti novità sul futuro dell’ex allenatore della Lazio, attualmente libero ed in cerca di una sistemazione per questo finale di stagione.

Una ghiotta opportunità per il mister, che ha già fatto vedere le sue qualità alla guida di club importanti in Italia e all’estero.

Dal carattere forte, Tudor è l’uomo giusto soprattutto per quelle squadre che in questo momento sono in una fase calante ed hanno bisogno di tante motivazioni per chiudere al meglio il campionato.

Ecco perché la squadra italiana ha messo il suo profilo in cima alla lista dei gradimenti, nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero dell’allenatore.

Con l’ufficialità dell’addio del mister, la società non avrebbe alcun dubbio e sarebbe pronta a nominare come nuovo tecnico Igor Tudor.

Continuano le riflessioni da parte della società che sta ancora facendo delle valutazioni riguardo il futuro in panchina dell’allenatore.

L’esonero è l’unica strada percorribile anche perché, nonostante le conferme da parte del club, la sensazione è che qualcosa si sia rotto all’interno dello spogliatoio.

Il mister paga i pessimi rapporti con alcuni leader tecnici della squadra, la sua scelta di mettersi contro alcuni di loro non ha pagato e anzi ha compromesso sempre di più l’umore dello spogliatoio.

Ecco spiegate, dunque, le ultime sconfitte clamorose della squadra che è apparsa esausta dalle richieste del mister che ormai ha perso il controllo della situazione.

Esonero sempre più vicino, la società ha scelto Tudor che torna in Serie A

Sia Fabrizio Romano che Matteo Moretto, giornalisti ed esperti di calciomercato, hanno lanciato la notizia relativa al possibile avvicendamento in panchina con la dirigenza che è pronta a fare questo cambio per tentare di salvare la stagione.

Il campanello d’allarme è suonato dopo il ko contro Atalanta e Fiorentina. La sosta è servita per fare il punto della situazione ma le cose ad oggi non sono ancora risolte.

Ecco perché Giuntoli tiene pronta l’alternativa in caso di esonero di Thiago Motta. Il dirigente, infatti, ha già un accordo di massima per portare sulla panchina della Juventus Tudor, che è stato anche un ex calciatore bianconero e che conosce molto bene l’ambiente.

Serve un profilo come l’ex difensore, che può essere l’uomo giusto per rivitalizzare uno spogliatoio che è ormai spaccato con una parte che è ai ferri corti con Thiago Motta.

Tudor Juventus, annuncio a sorpresa

In questi giorni si sono susseguite numerose voci relative al possibile cambio in panchina con l’arrivo di altri allenatori, pronti a sostituire Thiago Motta.

Da Mancini all’opzione interna, Brambilla Magnanelli, alla fine a spuntarla può essere Tudor che è già stato sondato dalla Juventus.

La posizione di Motta resta in forte dubbio e in caso di esonero la società è pronta a chiudere per prendere l’ex difensore, che è attualmente libero dopo aver concluso la sua avventura alla Lazio