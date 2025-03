Serie A, altro esonero: hanno scelto il nuovo allenatore

Possibile colpo di scena in Italia con una panchina che può saltare da un momento all’altro e la società ha già in mente il sostituto ideale da prendere per la panchina.

C’è voglia di cambiare il futuro del club in meglio dopo un momento davvero difficile e occhio a quello che può accadere perché la società è pronta a mettersi a lavoro al meglio possibile per cercare di dare una svolta in vista anche della prossima stagione, ma una decisione può essere immediata con l’esonero dell’allenatore in questi prossimi giorni se non dovessero esserci risposte nei risultati nelle prossime gare decisive per la stagione.

Perché c’è una corsa ai propri obiettivi in questo rush finale di campionato che rischia di risultare fallimentare se non si dovessero centrare i giusti obiettivi. Sono diverse le squadre in grande difficoltà che non riescono ad ottenere risultati importanti e ora ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio l’esonero dell’allenatore che può cambiare visto che il club si aspetta dei risultati diversi già nelle prossime partite. C’è la possibilità di anticipare subito la decisione del club per il finale di stagione.

Esonero immediato in Serie A: la scelta del sostituto

Una notizia in arrivo che riguarda proprio quello che può essere il futuro dell’allenatore che è a serio rischio e per questo che la società pensa già a quello che può essere il nuovo allenatore dopo l’esonero. Perché in queste ore si riflette su quelle che possono essere le ultime settimane decisive di stagione e attenzione al colpo di scena che rischia di complicare tutto.

Perché in questo momento si valutano quelle che sono le prossime ore con tante partite complicate da calendario che rimettono il Lecce a rischio retrocessione e Giampaolo può essere esonerato per fare spazio ad un altro allenatore che conosce già la piazza e la situazione.

Perché in caso di esonero di Giampaolo il Lecce pensa a Luca Gotti che ha iniziato proprio la stagione sulla panchina salentina. Un momento non facile per il club pugliese che viene da diverse sconfitte di fila e ora si gioca tutto nelle prossime partite tra scontri diretti e scontri con le big italiane.

Sarà complicato per Giampaolo evitare l’esonero dal Lecce e ora Luca Gotti si scalda per riprendersi il posto in panchina.