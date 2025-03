Nuovo allenatore Juventus: annuncio nel weekend, la scelta

La società rompe gli indugi e decide di mandare via Thiago Motta. La scelta del nuovo allenatore della Juventus arriverà entro domenica, ecco l’indiscrezione.

Un fulmine a ciel sereno la notizia che riguarda il nome del prossimo tecnico che dovrà guidare il club bianconero. E’ atteso, infatti, per domenica l’incontro decisivo che potrebbe portare anche alla firma del mister che ha già dato la sua disponibilità a subentrare al posto di Thiago Motta.

Gli ultimi risultati negativi del tecnico italo brasiliano hanno portato ad una profonda riflessione in società. Ad oggi, infatti, la Juventus è fuori dal quarto posto. Immaginare l’eventuale esclusione dalla prossima Champions per i bianconeri rappresenza un vero e proprio danno, soprattutto per i conti del club.

Ecco perché Elkann non vuole correre rischi e nonostante le smentite di rito, ha dato ai suoi collaboratori il mandato nel trovare un altro tecnico d’esperienza che possa portare la nave in porto.

Esonero Thiago Motta: ribaltone in panchina per la Juventus

Non si placano le voci sul futuro di Thiago Motta.

Nonostante le smentite di rite e la piena fiducia della società all’allenatore, emergono dei retroscena riguardo degli incontri già programmati nel prossimo weekend che potrebbero portare ad un clamoroso esonero di Thiago Motta dalla Juventus

Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questa situazione che è sempre più intricata. I tifosi sono in attesa di conoscere le intenzioni del club bianconero, che s’è preso il giusto tempo a disposizione prima di fare una scelta che in un certo modo potrebbe segnare anche l’esito della stagione.

Non è scontato, infatti, che con un altro tecnico al posto di Thiago Motta la squadra possa tornare a fare punti. E’ una possibilità ma non di certo sicura. Comunque, il club ha già contattato un allenatore d’esperienza capace di poter sistemare le cose.

Si tratta di Roberto Mancini che è il preferito della Juventus per sostituire Thiago Motta da subito.

Juventus Mancini: l’indiscrezione da Roma, entro domenica l’annuncio

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, entro questo weekend potrebbe arrivare la svolta con la scelta di Giuntoli che potrebbe portare sulla panchina della Juventus Roberto Mancini.

Infatti, è previsto per questo fine settimana un incontro fra le parti per concordare l’eventuale approdo a Torino dell’ex ct della Nazionale, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. Il via lbera è arrivato anche da John Elkann, terrorizzato dall’idea di una Juventus fuori dalla Champions League per la prossima stagione.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con i tifosi che sono in attese di novità riguardo questo possibile avvicendamento.