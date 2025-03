Juve, esonero Thiago Motta: c’è un altro rischio

Stagione disastrosa della Juventus che ora rischia di dover ripartire da zero annullando un anno che con Thiago Motta in panchina è stato fallimentare.

Il tecnico bianconero è stato ingaggiato da Cristiano Giuntoli che ha esonerato Allegri e puntato forte su Motta alla Juve investendo anche tanti milioni tra l’estate e lo scorso gennaio. Adesso però ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio quello che può accadere per il progetto bianconero che è a serio rischio visto ciò che è uscito fuori nelle ultime settimane proprio in riferimento all’attuale allenatore.

Thiago Motta può essere licenziato subito dalla Juve che pensa già al futuro e senza il giovane tecnico su cui si era puntato forte. Ma i recenti risultati del nuovo anno sono stati disastrosi e hanno cambiato davvero tutto.

La situazione è sempre più grave in questo momento perché la Juve pensa all’esonero di Thiago Motta subito o entro fine stagione, per poi ripartire con un nuovo allenatore dall’estate per provare a dare una scossa a tutto l’ambiente provando a tornare una società vincente che pensa seriamente di dare una svolta dopo anni difficili. Ora però si parla di quelli che possono essere dei cambiamenti improvvisi per il club bianconero.

Juventus: non solo Thiago Motta mandato via

Perché in questo momento ci sono delle novità che arrivano e riguardano quella che può essere la scelta di Thiago Motta di andare a giocarsi le sue ultime chance puntando su alcuni giocatori che ritiene idonei al suo progetto tecnico e anche su giocatori che non sono contro la volontà del suo allenatore.

Perché nello spogliatoio si respira un’aria pessima e per questo motivo che le cose possono cambiare in vista del futuro e ora allora attenzione alla decisione che può arrivare nei confronti proprio di Thiago Motta che può pagare con l’esonero nelle prossime ore con anche un risultato negativo contro il Genoa nella prossima giornata di campionato.

Ma non solo Thiago Motta rischia di lasciare la Juve perché ora anche Cristiano Giuntoli può seriamente essere messo fuori dal progetto. Il direttore sportivo secondo Repubblica può seriamente essere fatto fuori e da capire come andranno le cose nelle prossime settimane.

Adesso ci si gioca il futuro e proprio Thiago Motta e Giuntoli possono lasciare la Juventus per dare spazio a dei nuovi sostituti.