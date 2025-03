Dimissioni immediate: l’allenatore ha deciso, prendono l’ex Napoli

Arrivano degli aggiornamenti importanti riguardo il futuro in panchina del mister che è reduce da una serie di risultati davvero negativi.

Tanto è bastato per convincere l’allenatore a dare le dimissioni. Sono attese, infatti, nelle prossime ore nuove comunicazioni riguardo l’addio del tecnico che ha manifestato la propria insoddisfazione alla società.

Per questa ragione, secondo quanto riportato da Sky Sport, il mister è pronto a firmare le dimissioni con il club che a quel punto si troverebbe spiazzato visto che non ha pronta un’alternativa valida.

L’unica opzione disponibile resta l’ex Napoli, che è ancora legato contrattualmente alla società. Si va dunque verso il reintegro del mister che è pronto a guidare nuovamente la squadra.

Dimissioni in Italia, l’allenatore è pronto a lasciare

La situazione per la squadra è davvero molto delicata. Le ambizioni della proprietà, a inizio campionato, erano altre. Dopo una movimentata campagna trasferimenti invernale, sembrava di aver trovato la quadra ed invece i risultati non hanno dato ragione al direttore sportivo e al presidente che adesso sono pronti a prendere un altro allenatore.

Alla fine la scelta potrebbe ricadere sull’ex Napoli che è ancora libro paga del club.

Media da retrocessione per la squadra che nelle ultime quattro di campionato ha ottenuto appena 4 punti. Di questo passo si allontana sempre di più la zona alta della classifica.

Ecco perché adesso servirà una svolta da parte del presidente che ancora fa proclami e spera nel miracolo Serie B. Difficile, a questo punto della stagione, che la squadra sia pronta per tale obiettivo considerando che al momento è fuori anche dalla zona playoff.

Adesso patron Valerio Antonini si trova ad affrontare anche questo nuovo problema, con le dimissioni dell’allenatore del Trapani Torrente.

Chi sarà il nuovo allenatore del Trapani?

Si stanno per separare le strade del Trapani e dell’allenatore Vincenzo Torrente. Infatti, il tecnico che è arrivato in granata lo scorso 30 gennaio per sostituire Ezio Capuano, è pronto a dare le dimissioni.

Dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Giugliano, l’allenatore sta meditando l’addio dal club siciliano. La società potrebbe optare per una scelta interna e chiamare nuovamente sulla panchina del Trapania Aronica.

L’ex difensore del Napoli, che ha allenato la squadra a inizio settembre, subentrando a Torrisi, fu esonerato a dicembre. Adesso per Aronica c’è la possibilità di ritornare a Trapani e concludere la stagione con l’obiettivo dichiarato della società di centrare i playoff che al momento distano tre punti.